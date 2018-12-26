Merkeze 3 kilometrede utandıran duraklar

Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin, durak taleplerini karşılamadığını belirten mahalle muhtarları, “Utanılacak bir şey” diye tepki gösteriyor. Ankara’da, Bütünşehir Yasası’yla mahalleye dönüştürülen kent merkezine en yakın köylerden ikisi konumundaki Yenimahalle’deki Yakacık ve Memlik mahallelerinde otobüs durak levhaları olmasına rağmen durak bulunmuyor. Çok sayıda EGO otobüsü hattının çalıştığı bölgelerde üzeri kapalı durak yapılmadığı için mahalle sakinleri, yıllardır kendi başlarının çaresine bakmaya çalışıyor. Vatandaşlar kendi imkânlarıyla beton dökerek ya da briket, tahta, tuğla, cam, demir sac gibi malzemeleri kullanarak yaptıkları derme çatma duraklarda otobüs bekliyor. Mahalleliler, “Biz unutulduk. Yıllardır tek bir çivi çakmadılar” diye isyan ediyor.

‘BUGÜN, YARIN’ DİYEREK OYALADILAR

Mahalle muhtarı da Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösteriyor. Mahalle sınırları içinde beş durak bulunduğunu ancak tüm müracaatlarına rağmen geri dönüş yapılmadığını belirten Memlik Mahallesi Muhtarı İlhan Algan, “Beş yıldır muhtarım. Büyükşehir Belediyesi’ne birçok kez dilekçe verdim ama ‘bugün, yarın yapılacak’ diye oyaladılar. Vatandaş yazın sıcakta, kışın da karda, yağmurda otobüs bekliyor. Kendi imkânlarımızla betondan ve ahşaptan duraklar yaptık. Kimsenin ilgilendiği yok” ifadelerini kullandı.

KALDIRIM OLMADIĞINDAN YAPMIYORLAR

Yakacık Mahallesi muhtarı Yusuf Laçinok, ise şunları söyledi:

“Nüfusumuz 20 bine yakın ama ancak iki tane durak koydurabildik şimdiye kadar. O kadar öğrenci çocuğumuz, işçiler var sabah akşam bu güzergâhları kullanan ama kimsenin gördüğü yok. Kaç defa dilekçe verdik. EGO yetkilileri, ‘Kaldırım olmadığından biz durak koyamayız. Muhtarım istiyorsan betonunu attır, biz durağını yapalım’ diyorlar. Ankara’nın dibindeyiz. Çevre Yolu’na 3 kilometre. Duraklarımız briket, sunta, tahta ve araba tamponlarından. Utanılacak bir şey.”