Merkezde meydan varsa dış ilçelerde de olacak

Çevre ilçelerinin ‘Biz merkezde ne varsa aynısı olsun istiyoruz’ talebinin olduğunu aktaran Özhaseki, “Şehir merkezinde meydan varsa orada da olacak” dedi. Özhaseki özetle şunları söyledi:

KIRSALLA İLGİLİ TEŞVİKLER VERMELİYİZ

“Ankara’da önce bir tespit yaptık: ‘İnsanlar bizden ne bekliyor?’ Çevre ilçelerimizin talebi şu: ‘Biz merkezde ne varsa aynısını olsun istiyoruz.’ Herkesin hakkı, bunu belediye başkanlığı yaptığım yerde(Kayseri) hayata geçirdim. Şehir merkezinde meydan varsa ilçelerde de olacak. Parkı, sosyal tesisleri olmalı, sıcak asfaltları da dökülmeli, yeşil alanlara da kavuşmalı. Bütün bunları yaparsak orada yaşayan hemşehrilerimiz yaşadığı yerde mutlu olurlar. Orada ticareti geliştirmeliyiz. Kırsalla ilgili teşvikler vermeliyiz ki, herkes kalkıp merkeze gelmesin. Doğduğu yerde doysun ve mutlu olsun. Merkez hepimizin, burası da göz bebeğimiz olduğu için en önemli projeleri burada yapmak lazım.

ŞAHIS LEHİNE PLAN TADİLATI GEÇMEYECEK

Benim yönetim anlayışımda ‘biz kültürü’ hakim olacak. Şeffaflığı hakim kılacağız, çaresi yok. Büyükşehir Belediyesi’nin kendine has bir bütçesi var. Bu bütçe bu milletin malı. O bütçeden, nereye neler harcanıyor, öncelikler nedir, ihaleler neler için yapılıyor, herkesin bilmeye hakkı var. Belediyeciliğim de (Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı) bütün ihaleleri canlı yayınlamış bir arkadaşınızım. Saklanacak ne var, devletin malını kollamak zorundasınız. Şahıs lehine plan tadilatı geçmeyecek. Bir mahallede bütün evler 5 katlı, bir tanesi gelmiş diyor ki; ben belediyeye üç beş kuruş para veriyim buraya 25 katlı yapayım. Yok arkadaşlar öyle bir şey.”

TURİZMDEN İSTİFADE EDECEK ÇOK PROJE VAR

Ankara’nın turizm yarışında diğer ülke başkentlerinin gerisinde kaldığını işaret eden Özhaseki, “Adımız başkent, bizim her işte baş olmamız lazım. Başkentler yarışında ne yazık ki turizmden en az gelir alan başkentlerden bir tanesi Ankara. Turizmden istifade edecek o kadar çok proje var ki. Birisi inanç turizmi. Burası 8 kez tarihte başkentlik yapmış. 411 tescilli eser, 72 müze var. Cumhuriyet döneminin en güzel kamu binaları Ankara’da” değerlendirmesinde bulundu.

ŞAHSA YAPILAN RANTLARI KINIYORUM

Programın sonunda bir gazetecinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemdeki “Rant olmadan olmaz; ama önemli olan rantı adaletli dağıtmak” sözünün gündeme geldiğini hatırlatması üzerine Özhaseki, “Özellikle kentsel dönüşüm yapıldığı yerlerde imar plan tadilatları hususunda şahsa yapılan rantları durmadan kınıyorum ve asla da öyle bir günahım yok benim. Fakat, bir mahalleyi dönüştürecekseniz orada bin kişi var, bu bin kişinin evlerini yeniden daha modern bir şekilde yapabilmenin yolu da oraya bir rant getirmektir. Bunu herkese verebilmektir. Orada vatandaşların hepsinin yeniden ev sahibi olmasının yolu da, belediyelerdeki planlamadır. Orada siz toplumu düşünerek gelişmenin önünü açacak şekilde davranırsanız, herkes istifade eder bu ranttan. Bunu yapmazsanız hayatı durdursunuz, dönüşüm sağlanamaz” cevabını verdi.

Muhtarlarla buluşmasının ardından 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği’ni ziyaret eden Özhaseki, yıkılan 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yapılacak projeyle ilgili, “Ankara’da yapacağımız 55 bin kişilik kapasiteli stadyumun projeleri üzerinde son halini verdik. En güzel stadyumu yapacağız” dedi.