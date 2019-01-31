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Ankara Haberleri: Merhum muhtardan iyilik nasihati

ANKARA HABERLERİ

Merhum muhtardan iyilik nasihati

Sedat CENİKLİ
31.01.2019 - 15:07Son Güncelleme :

Çamlıtepe Mahallesi Muhtarı Turgut Çalış, ölümünden birkaç saat önce sosyal medyadan yaptığı vasiyet gibi paylaşımında sevenlerine, “Birbirinizi kırmayın ve üzmeyin. Bu hayatı, sizler de iyi devam ettirin” dedi.

Sedat CENİKLİ

Çankaya Çamlıtepe Mahallesi’nin 5 yıllık muhtarı Turgut Çalış, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü ve önceki gün 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çalış’ın vefatı ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğarken; ölümünden birkaç saat önce yaptığı sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Muhtar Çalış, ‘Merhum’ imzasıyla yazıp paylaştığı gönderisinde geride bıraktığı sevdiklerine kimseyi kırmamaları ve hayatları boyunca iyilikten yana olmaları nasihatında bulundu. Merhum muhtarın vasiyet gibi sözleri şöyle:

Merhum muhtardan iyilik nasihati

BİRBİRİNİZİ KIRMAYIN, ÜZMEYİN

“Değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve yeğenlerim. Siz bunu okuduğunuzda ben aranızdan ayrılmış olacağım. 60 yıldır yaşadığım, nefes aldığım bu hayattan ayrılıyorum. Üç günlük dünyada dün vardım, bugün yokum. Sizden ricam birbirinizi kırmayın ve üzmeyin. İyi anılarla bıraktığım bu hayatı, sizler de iyi devam ettirin. Mal da yalan mülk de yalan. Gel biraz da sen oyalan.

HAYAT ARKADAŞINA ÖZEL SÖZLER

37 yıllık hayat arkadaşım, canım karım, biricik eşim... Allah verdiği emanetini geri aldı. Seni yalnız bırakıyorum ama birleştirdiğimiz hayatlarımızın meyvesi olan evlatlarımın, gözümü arkada bırakmayacaklarını biliyorum. Huzurlu bir şekilde ebedi istirahate geçiyorum.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Merhum muhtardan iyilik nasihati hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Ocak 2019 tarihinde saat 15 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Merhum muhtardan iyilik nasihati haberi güncellenecektir.

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