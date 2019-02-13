Merdiven altı oto kiralama tuzağı

Otomobil Kiralamacıları Federasyonu (OKFED) Başkanı Asım Kızmaz araç kiralaması yapılan firmanın kurumsallığı ve bağlı olduğu federasyonların kontrol edilmeden kiralama sözleşmesinin imzalanmaması gerektiğini söyledi. “Kiralık araba” ilanlarıyla internet arama motorlarında üst sıralarda çıkan merdiven altı ‘rent a car’ firmalarının müşterilerini mağdur ettiğini belirten Kızmaz, “Ben federasyon başkanı olarak araç kiralamaya korkan bir insanım. Sözleşmenin teker teker okunması, gerekirse bazı maddeler eklenmesi gerekiyor. Ama çoğumuz neye imza attığımızı bilmiyoruz” dedi. Kızmaz araç kiralayacak kişilere şu uyarılarda bulundu:

VERGİ LEVHASI YETERLİ DEĞİL

“Vatandaşların kurumsal firmalar ve federasyonlara bağlı üyelerden araç kiralaması gerekiyor. İmzayı atmadan teker teker okumalarını istiyoruz. Sözleşmenin maddelerinde kaskolu, kaskosuz ne olduğu okunmalı. İnsanlar aracın teslim alırken fotoğraf çekiyor. Bunun yerine detaylı video kaydı yapsınlar. Sadece vergi levhasıyla bu işler olmuyor. ‘Kişi gerçekten ‘rent a car’ işi mi yapıyor, yoksa emlakçı veya galerici mi’ bunlara baksınlar. Bu iş özelinde kayıtlı olunması gereken odalar, federasyonlar var.

MERDİVEN ALTI EN ÜST SIRALARDA

Telefon açıp ayağına araba istiyorlar. Bu adamın dükkanını görmedin, hem sözleşmeye hem de açık senede imza atılıyor. Maalesef bazı merdiven altı kiralama firmaları arama motorlarına ‘kiralık araç’ yazınca üst sıralarda çıkıyor. Bir internet sitesinde, Ankara’dan 3 bin ilan var. Bunların hepsi ‘rent a car’cı değil, insanlar yanılmasın.

KİRALAYAN KİŞİYE DE İMZALATIN

Aracın ekranında arıza ışıkları yanıyorsa bunun mutlaka video kaydına alınması gerekiyor. Aracı bu şekilde teslim almamalarını tavsiye ediyoruz. Alacaklarsa da bunu mutlaka sözleşmeye eklesinler. Aracı kiralayan kişinin el yazısı ve ıslak imzasıyla ‘motor arıza lambası yanıyor sebebi de bu’ diye bir açıklama ile sözleşmeye eklenmeli. Kurumsal bir firmanın açık senedi başka bir yere devretme ya da kaybetme gibi bir lüksü yoktur. Fakat dükkanı belli olmayan, merdiven altı bir yer o senedi yarın öbür gün başka bir isimle icraya koyabilir.”

SINIR AŞILINCA KİLOMETRE BAŞI 0.50 TL ALINIYOR

Merdiven altı firmaların müşterilerinden daha fazla para almak için çeşitli yollara başvurduğuna dikkat çeken Kızmaz, “Herkes büyük firmalardan araç kiralayamıyor. Ancak ismi ve yeri belli olmayan kişilerden kiralama yapılmamalı. Federasyona bağlı iş yerlerinde sözleşmeler tek tiptir. 3 bin 500 ya da 4 bin kilometre sınırı vardır. Eğer bu sınırı geçerseniz kilometre başı 0.50 TL ekstra ücret talep edilir. Günlük kiralamalarda sınır 200 kilometredir. Eğer aşarsanız yine aynı bedeli ödemek gerekir” hatırlatmasını yaptı.

EKSPERTİZ RAPORLU ARAÇ KİRALAMA

Kiralayan kişi ve firmanın mağduriyet yaşamaması için ekspertiz raporlu araç kiralama sistemine geçeceklerini açıklayan Kızmaz, “Kiraya veren işletme, ekspertiz raporu sunacak. Müşteri, arabanın sorunlarını görmüş olacak. Kiraya veren boyasına, arızasına kadar ‘benim arabam bu’ diyecek. Geri alırken de aynı ekspertiz yapılacak ve araç teslim alınacak. Bu işlem 20 TL gibi bir bütçeyle yapılıyor. İki tarafı da rahat ettirecek bir sistem olacak” diye konuştu.