Meralarla ilgili gerekeni yapacağız

Kamuya ait mera alanlarına müdahale edilmesi nedeniyle Tarım İl Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulanan vatandaşlar; yetkili makamlarla açık telefon görüşmesi yaparak, uğradıkları cezanın sebebi hakkında bilgilendirildi. Tarım İl Müdürlüğü’nün bağlı olduğu yasaları uyguladığını, vatandaşların da mera kullanımıyla ilgili hak ve sorumluluklarına dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Şimşek “Meralarla ilgili olarak yapılması gereken neyse yapacağız. İl ve ilçe tarım müdürlüklerinde kurulacak olan komisyonda nerede yanlış yapıldıysa tespit edip, o sorunu çözeceğiz” dedi.
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