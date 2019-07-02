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Ankara Haberleri: Meralarla ilgili gerekeni yapacağız

ANKARA HABERLERİ

Meralarla ilgili gerekeni yapacağız

Hürriyet Haber
02.07.2019 - 15:39Son Güncelleme :

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek; yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleriyle birlikte Oyaca Mahallesi sakinlerinin taleplerini dinledi.

Hürriyet Haber

Kamuya ait mera alanlarına müdahale edilmesi nedeniyle Tarım İl Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulanan vatandaşlar; yetkili makamlarla açık telefon görüşmesi yaparak, uğradıkları cezanın sebebi hakkında bilgilendirildi. Tarım İl Müdürlüğü’nün bağlı olduğu yasaları uyguladığını, vatandaşların da mera kullanımıyla ilgili hak ve sorumluluklarına dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Şimşek “Meralarla ilgili olarak yapılması gereken neyse yapacağız. İl ve ilçe tarım müdürlüklerinde kurulacak olan komisyonda nerede yanlış yapıldıysa tespit edip, o sorunu çözeceğiz” dedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Meralarla ilgili gerekeni yapacağız hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Meralarla ilgili gerekeni yapacağız haberi güncellenecektir.

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