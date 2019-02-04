Melankolik resimler

Bu köşede mümkün olduğunca genç kuşak ressamlara da yer vermeye çalışıyorum.
Çevremden, Hürriyet gibi Türkiye’nin en etkili gazetesinin Ankara ilavesinde yapılan bu tanıtımların, özellikle genç sanatçılar için teşvik edici olduğunu duymak beni de memnun ediyor.
Bu hafta tanıtacağımız genç ressam Davut Kanmaz. Türkiye’nin birçok şehrinin yanı sıra yurt dışında Paris, Venedik ve Selanik’teki karma sergi etkinliklerine de katılan sanatçının Galeri Akdeniz’de (Yıldız) 25 Ocak’ta açılan sergisini görmeniz için 9 Şubat’a kadar zamanınız var. Ankara doğumlu sanatçı lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde, Yüksek Lisans Eğitimini ise Gazi Üniversitesi Bileşik Sanatlar Ana Sanat Dalı’nda yapmış.
Kanmaz, boyanın ressamın ellerinde özneleşmesi ve ressama has bir kullanımla, resimde asıl olan unsur olarak var olması gerektiğini düşünüyor. Mekanları genellikle soyut dışa vurumcu bir tarzda çalışan sanatçı, yarattığı bu soyut mekan içerisinde anlam kazanan melankolik figürleri ile resimde odak noktaları yakalıyor ve kullandığı figürleri değiştirmeyi seviyor. Kadınlar, erkekler ya da hayvanlar özneleşmiş ve sanatçının her bir hareketini hissettiğimiz fırça kullanımının arasında melankolik duruşları ile izleyicide farklı hisler uyandırıyor. Portre, sanatçının resimlerinde genellikle vazgeçemediği bir unsur olarak görülüyor. Kullandığı figürlerdeki melankolik durumun oluşmasında figürün, mekan içindeki duruşunun yanı sıra portrelerde kullandığı ifadelerinde etkisi büyük. Resimler oldukça geniş bir renk armonisine sahip. Yalın, canlı renklerle birlikte, pastel ve gri tonları kullanmayı seviyor. Kanmaz bu tarzı ile doğayı dışa vurumcu bir tarzda ele alan ve hissettiği gibi resmeden, yerli yerinde kullandığı figürlerle soyut-figüratif dışa vurumcu diyebileceğimiz tarzda resimler yapan bir sanatçı. Sanat eserinin, görmek, hissetmek ve özümsemekle ortaya çıkabileceğini düşünen Kanmaz, yaşamsal bir zorunluluk olarak gördüğü sanatı, duyguların patlaması ve bunun sanatçı tarafından izleyiciye aktarılması olarak tarif ediyor.
Davut Kanmaz resmin dışında sinemayla da oldukça ilgili bir sanatçı. Pek çok sinema dizi ve belgesel filmin ekibinde görev almış. Bu filmlerde uyguladığı dekorlarla ekip olarak zaman zaman festivallerde kazandıkları ödüller var. Kendi yazıp yönettiği kısa filmler ve animasyonları da mevcut. Sanatçı, ayrıca 2009 yılından bu yana Çankaya Belediyesi’nin kreşlerinde resim öğretmeni olarak görev yapıyor. Bu kreşlerde 3-6 yaş grup çocuklarla çalışan sanatçı en büyük kazanımlarından birisinin çocukları bu kadar yakından tanıma fırsatı ve çocukların muazzam algılarını ve bakış açılarını gözlemleyebilmesi olduğunu söylüyor.
KENTTE NE VAR?
Saadet Gözde-28 Şubat’a kadar (Gözde Sanat/A.Ayrancı), Yurdagül Koçak-7 Şubat’ta açılacak (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Ergün Başar-12 Şubat’a kadar (ÇSM/Çankaya), Nejad Devrim-12 Şubat’a kadar (Galeri Nev/Kırlangıç Sokak), Asım Yücesoy-Yarın açılacak (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Kayıhan Keskinok-26 Mart’a kadar (Keskinok Sanat Vakfı/Çankaya), Zeki Serbest-13 Şubat’a kadar (BRHD/Yıldız), Ahmet Güneştekin-15 Mart’a kadar (Güler Sanat/Ümitköy), Mustafa Salim Aktuğ-22 Mart’a kadar (Atlas Sanat/Çankaya), Abidin Elderoğlu-12 Şubat’a kadar (Nurol Sanat/Güvenevler), Aykut Öz-13 Şubat’a kadar(CerModern/Sıhhiye), N.Akkaya-E.Ayçiçek-H.Berrak Çiçe-13 Şubat’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Duran İleri-9 Şubat’a kadar/Boğaç Ülker-6 Şubat’ta açılacak (ÇSM/Çankaya), Ayşenur Köksal ve Melahat Altundağ (seramik)-13 Şubat’a kadar (Artsürem/ Yıldız), Bahattin Odabaşı-12 Şubat’a kadar (BoHo Art/Kale), Ramiz Aydın-Ali Onur Onurluer-9 Şubat’ta açılacak (Emin Antik/Kale), Vahap Demirbaş-23 Şubat’a kadar (Sevgi Sanat/Yıldız), Vedat Hazneci-7 Şubat’a kadar (Valör Sanat/Yıldız), Ayla Aksoyoğlu-20 Şubat’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Nurgül Begiç-9 Şubat’ta açılacak (Galeri Z/Samanpazarı), Nurettin Şahin-8 Şubat’ta açılacak (Medya Sanat/Çankaya), Elif Kepenek-15 Şubat’a kadar (Ziraat Kuğulu/Tunalı Hilmi Cd.)
Melankolik resimler
Bu köşede mümkün olduğunca genç kuşak ressamlara da yer vermeye çalışıyorum.
Çevremden, Hürriyet gibi Türkiye’nin en etkili gazetesinin Ankara ilavesinde yapılan bu tanıtımların, özellikle genç sanatçılar için teşvik edici olduğunu duymak beni de memnun ediyor.
Bu hafta tanıtacağımız genç ressam Davut Kanmaz. Türkiye’nin birçok şehrinin yanı sıra yurt dışında Paris, Venedik ve Selanik’teki karma sergi etkinliklerine de katılan sanatçının Galeri Akdeniz’de (Yıldız) 25 Ocak’ta açılan sergisini görmeniz için 9 Şubat’a kadar zamanınız var. Ankara doğumlu sanatçı lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde, Yüksek Lisans Eğitimini ise Gazi Üniversitesi Bileşik Sanatlar Ana Sanat Dalı’nda yapmış.
Kanmaz, boyanın ressamın ellerinde özneleşmesi ve ressama has bir kullanımla, resimde asıl olan unsur olarak var olması gerektiğini düşünüyor. Mekanları genellikle soyut dışa vurumcu bir tarzda çalışan sanatçı, yarattığı bu soyut mekan içerisinde anlam kazanan melankolik figürleri ile resimde odak noktaları yakalıyor ve kullandığı figürleri değiştirmeyi seviyor. Kadınlar, erkekler ya da hayvanlar özneleşmiş ve sanatçının her bir hareketini hissettiğimiz fırça kullanımının arasında melankolik duruşları ile izleyicide farklı hisler uyandırıyor. Portre, sanatçının resimlerinde genellikle vazgeçemediği bir unsur olarak görülüyor. Kullandığı figürlerdeki melankolik durumun oluşmasında figürün, mekan içindeki duruşunun yanı sıra portrelerde kullandığı ifadelerinde etkisi büyük. Resimler oldukça geniş bir renk armonisine sahip. Yalın, canlı renklerle birlikte, pastel ve gri tonları kullanmayı seviyor. Kanmaz bu tarzı ile doğayı dışa vurumcu bir tarzda ele alan ve hissettiği gibi resmeden, yerli yerinde kullandığı figürlerle soyut-figüratif dışa vurumcu diyebileceğimiz tarzda resimler yapan bir sanatçı. Sanat eserinin, görmek, hissetmek ve özümsemekle ortaya çıkabileceğini düşünen Kanmaz, yaşamsal bir zorunluluk olarak gördüğü sanatı, duyguların patlaması ve bunun sanatçı tarafından izleyiciye aktarılması olarak tarif ediyor.
Davut Kanmaz resmin dışında sinemayla da oldukça ilgili bir sanatçı. Pek çok sinema dizi ve belgesel filmin ekibinde görev almış. Bu filmlerde uyguladığı dekorlarla ekip olarak zaman zaman festivallerde kazandıkları ödüller var. Kendi yazıp yönettiği kısa filmler ve animasyonları da mevcut. Sanatçı, ayrıca 2009 yılından bu yana Çankaya Belediyesi’nin kreşlerinde resim öğretmeni olarak görev yapıyor. Bu kreşlerde 3-6 yaş grup çocuklarla çalışan sanatçı en büyük kazanımlarından birisinin çocukları bu kadar yakından tanıma fırsatı ve çocukların muazzam algılarını ve bakış açılarını gözlemleyebilmesi olduğunu söylüyor.
KENTTE NE VAR?
Saadet Gözde-28 Şubat’a kadar (Gözde Sanat/A.Ayrancı), Yurdagül Koçak-7 Şubat’ta açılacak (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Ergün Başar-12 Şubat’a kadar (ÇSM/Çankaya), Nejad Devrim-12 Şubat’a kadar (Galeri Nev/Kırlangıç Sokak), Asım Yücesoy-Yarın açılacak (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Kayıhan Keskinok-26 Mart’a kadar (Keskinok Sanat Vakfı/Çankaya), Zeki Serbest-13 Şubat’a kadar (BRHD/Yıldız), Ahmet Güneştekin-15 Mart’a kadar (Güler Sanat/Ümitköy), Mustafa Salim Aktuğ-22 Mart’a kadar (Atlas Sanat/Çankaya), Abidin Elderoğlu-12 Şubat’a kadar (Nurol Sanat/Güvenevler), Aykut Öz-13 Şubat’a kadar(CerModern/Sıhhiye), N.Akkaya-E.Ayçiçek-H.Berrak Çiçe-13 Şubat’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Duran İleri-9 Şubat’a kadar/Boğaç Ülker-6 Şubat’ta açılacak (ÇSM/Çankaya), Ayşenur Köksal ve Melahat Altundağ (seramik)-13 Şubat’a kadar (Artsürem/ Yıldız), Bahattin Odabaşı-12 Şubat’a kadar (BoHo Art/Kale), Ramiz Aydın-Ali Onur Onurluer-9 Şubat’ta açılacak (Emin Antik/Kale), Vahap Demirbaş-23 Şubat’a kadar (Sevgi Sanat/Yıldız), Vedat Hazneci-7 Şubat’a kadar (Valör Sanat/Yıldız), Ayla Aksoyoğlu-20 Şubat’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Nurgül Begiç-9 Şubat’ta açılacak (Galeri Z/Samanpazarı), Nurettin Şahin-8 Şubat’ta açılacak (Medya Sanat/Çankaya), Elif Kepenek-15 Şubat’a kadar (Ziraat Kuğulu/Tunalı Hilmi Cd.)