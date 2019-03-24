Cumhur İttifakı Ankara adayı Mehmet Özhaseki’nin projeleriyle ilgili “Mehmet Özhaseki’nin çok ciddi projeleri var” diyen Erdoğan, konuşmasını özetle şöyle sürdürdü:

ULUS MEYDANI YAYALAŞIYOR

“12 kilometrelik bir kültür rotası kazandırıyoruz. Cami, müze, tarihi eser, anıt gibi 411 eserimizi yeni baştan ele alarak Ankara’nın kültür alanına sunacağız. Ulus Meydanı’nı yayalaştırıyoruz. Ulus Meydanı; sinema, konser, milli bayram etkinlikleri, tiyatro gibi etkinliklerin merkezi haline gelecek. Kültür merkezini, kapalı otopark, dolmuş duraklarıyla bir arada Başkentlilerin hizmetine sunacağız. Ankara’nın iki önemli değeri olan Hacı Bayram Veli Camii ile Ankara Kalesi arasında bir teleferik kuracağız.

13 MİLLET BAHÇESİ, 20 KAMP ALANI

Ulus bölgesi ve Ankara Kalesi çevresine ulaşım kolayca sağlanacak. Tarihi bölgenin sokaklarını da ele alarak kültür projemize uygun hale getireceğiz. Roma Tiyatrosu’nu aslına uygun restore ederek arkeopark olarak düzenleyeceğiz. Ankara’ya toplam 13 millet bahçesi, 20 adet kamp karavan alanı yapıyoruz. Sadece çocuklara özel Çocuk Köyü kuruyoruz. Mehmet Özhaseki’nin tüm projelerini saymaya kalksak saatler yetmez. Cumhurbaşkanı olarak şahsım, belediye başkanı olarak Özhaseki ve Cumhur İttifakı olarak ilçe başkanlarımız, el ele vereceğiz, Başkentimiz Ankara’yı çok daha farklı bir yere taşıyacağız.”

ANKARA TERCİHİNİ YIKIMDAN DEĞİL KALKINMADAN YANA KULLANACAKTIR

Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş’a yönelik eleştirilerini yineleyen Erdoğan, “Hani sahte senetle iş gören var ya, bu adamı CHP, düşünün Ankara’ya belediye başkan adayı yapıyor. Bu sahte senetlerle meydanlarda dolaşan bu şahıstan, Ankara’ya bir bela vermeyelim. Bu adamın Ankara’nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyeceğini hatırlayın. Onun için bunlara dersi çok büyük vermek lazım. Bazı işler vardır ki, yanlış tercihte bulunulduğunda, telafisi mümkün değil. İşte seçimler de böyle. İnşallah Ankara tercihini yıkımdan yana değil, kalkınmadan ve özgürlükten yana kullanacaktır” ifadelerini kullandı.

17 YILDA 45.5 KATRİLYON YATIRIM TEŞVİKİ SAĞLADIK

Erdoğan, AK Parti’li belediyelerin Ankara’daki gerçekleştirdiği çalışmaları şu sözlerle anlattı: “Ankapark’ın açılışını 3 gün önce gerçekleştirdik. 360 bin kişi şu ana kadar Ankapark’ı ziyaret etti. Engellilerimize, yaşlılarımıza 4.5 katrilyonluk destek verdik. Toplam 141 sağlık tesisimizi şehrimize kazandırdık. 3 bin 704 olan Bilkent Şehir Hastanemizin açılışını 14 Mart Tıp Bayramı’nda yaptık. İmar barışı ile 447 bin Başkentli’nin sıkıntısını çözdük. Dünyanın en büyük 100 sanayi firmasından dördü Başkentimizdedir. Geçtiğimiz yıl 2 milyar doların üzerinde ihracat rakamına ulaşan savunma sanayisinin yüzde 50’si Ankara’nın emeğidir. Uzay Ajansımızı kurduk ve Ankara’ya uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezini kazandırdık. Ankara’daki yatırımcılarımıza son 17 yılda toplam 45.5 katrilyon liralık yatırım teşviki sağlayarak ilave 121 bin kişilik istihdam oluşturduk.”

31 MART SEÇİMLERİ SON ÇIKIŞTIR

31 Mart yerel seçimleri için “Ankara’nın özlemleri vardır. 31 Mart seçimleri Ankara için uçurumdan önceki son çıkıştır” ifadesini kullanan MHP ideri Devlet Bahçeli de özetle şu açıklamalarda bulundu: “Ankara, Polatlı’dan top sesleri duyarken bile teslim olmadı. Cumhuriyetin başkenti nice badireleri atlattı taviz vermedi. Hiçbir siyasi devşirme Ankaralıyı tapulu malı görmesin. Sayın Özhaseki, milletimizin ve Ankara’nın güzide bir evladıdır. Aksini ilan edenler Başkentimizin hatırasına bölücülük aşılamaya gayret eden namertlerdir. Ankaralı sözünün eridir. Özü yalanlı kişilerle bir araya gelemez. Her Ankaralı, zilletin yanında hizalanmış döviz baronlarının yeniden başlayan operasyonlarını iç ve dış saldırıları dikkate alıp milli duruşunu ispatlayacaktır. Beka sorunu yok demek, Ankara’nın başkent olarak tarih sahnesine çıktığı sürecin kesilmesi demektir.” Bahçeli, Yavaş’ı kast ederek, “Eski ülkücüymüş, MHP’liymiş. Bunların hepsi masal, hepsi fasa fisodur. Ya ülkücüsündür ya değilsindir. Arası yoktur ortası yoktur. Dün CHP’yi kötülerken, bugün CHP’nin filikasına binen şahsiyetin siyasi çizgisi olmayacaktır” diye konuştu.

600 BİN DOLAR ALINACAK NE MAHARETİN VAR?

Ortak mitingte ilk konuşmayı yapan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ise Kayseri Belediye Başkanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı dönemindeki çalışmaları anlattı. Özhaseki, Yavaş için, “Gerçekten belediyeciliği bilmiyor, gerçekten de projesi yok” eleştirisi yaptı. Yavaş’a yöneltilen senet iddialarıyla ilgili de konuşan Özhaseki, “600 bin dolar o işten alınacak ne maharetin var? Dosdoğru cevap var. Çok kirli bir iş var burada. Niye avukatlık vekaletin yok? Yok diyor. Niye sözleşme yapmadın? “Çok büyük vergi doğardı” diyor. Bu olayların hepsi yeni çıkmış olan olaylar değil ki? Mazlumum diyorsun ama adama bir buçuk sene boyunca tehdit ve şantaj mesajları göndermişsin” şeklinde konuştu.