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Ankara Haberleri: Mehmet Özhaseki’den 52 gün tediye sözü

ANKARA HABERLERİ

Mehmet Özhaseki’den 52 gün tediye sözü

Hürriyet Haber
13.02.2019 - 09:19Son Güncelleme :

Ankara’da belediye personelinin çalışma koşullarının ve sosyal haklarının iyileştirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, personelin 26 gün üzerinden yatan tediyelerinin (ikramiye) 52 gün üzerinden ödeneceğini söyledi.

Hürriyet Haber

AK Parti Genel Merkezi’nde Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyeti kabul eden Özhaseki seçim çalışmaları ve projeleri konusunda detaylı bilgi verdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde olduğu gibi Ankara’da da belediye personelinin çalışma koşullarının ve sosyal haklarının iyileştirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığına vurgu yapan Özhaseki, belediye çalışanlarına yapacağı düzenlemeleri şöyle anlattı:

ADİL BİR DÜZENLEME YAPILACAK

“Personelin 26 gün üzerinden yatan tediyeleri (ikramiye), 52 gün üzerinden ödenecek. Yüzde 50’si verilen Sosyal Denge Tazminatı’nın tamamı verilecek. Asgari ücret farkları hesaplanarak, adil bir düzenleme yapılacak. Belediyede çalışanı ek dersli öğretmenlerin sorunları çözülecek ve hukuki sorunların aşılması sağlanacak. Kadın çalışanlar kreş imkanlarından yararlandırılacak, gönül rahatlığı ile bu mekanlara çocuklarını bırakacak.” Mahmut Arslan da “Mehmet Özhaseki Beyefendi’yi Kayseri Belediye Başkanlığı’ndan tanır ve takip ederiz. Ankara’ya da önemli katkılar sunarak marka şehir haline getireceğinden şüphemiz yok” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mehmet Özhaseki’den 52 gün tediye sözü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Şubat 2019 tarihinde saat 09 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mehmet Özhaseki’den 52 gün tediye sözü haberi güncellenecektir.

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