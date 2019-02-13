Mehmet Özhaseki’den 52 gün tediye sözü

AK Parti Genel Merkezi’nde Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyeti kabul eden Özhaseki seçim çalışmaları ve projeleri konusunda detaylı bilgi verdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde olduğu gibi Ankara’da da belediye personelinin çalışma koşullarının ve sosyal haklarının iyileştirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığına vurgu yapan Özhaseki, belediye çalışanlarına yapacağı düzenlemeleri şöyle anlattı:



ADİL BİR DÜZENLEME YAPILACAK

“Personelin 26 gün üzerinden yatan tediyeleri (ikramiye), 52 gün üzerinden ödenecek. Yüzde 50’si verilen Sosyal Denge Tazminatı’nın tamamı verilecek. Asgari ücret farkları hesaplanarak, adil bir düzenleme yapılacak. Belediyede çalışanı ek dersli öğretmenlerin sorunları çözülecek ve hukuki sorunların aşılması sağlanacak. Kadın çalışanlar kreş imkanlarından yararlandırılacak, gönül rahatlığı ile bu mekanlara çocuklarını bırakacak.” Mahmut Arslan da “Mehmet Özhaseki Beyefendi’yi Kayseri Belediye Başkanlığı’ndan tanır ve takip ederiz. Ankara’ya da önemli katkılar sunarak marka şehir haline getireceğinden şüphemiz yok” dedi.