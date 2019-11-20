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Ankara Haberleri: Meclis’ten Türkkonut raporu: ‘Tekrardan hizmete açılsın’

ANKARA HABERLERİ

Meclis’ten Türkkonut raporu: ‘Tekrardan hizmete açılsın’

Murat YILMAZ
20.11.2019 - 09:17 |Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara’nın 16 Eylül’de ‘İlgisizlik kurutuyor!’ manşetiyle gündeme getirdiği TÜRKKONUT Çayyolu-2 Uydukent bölgesindeki mesire alanı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündem oldu.

Murat YILMAZ

Önceki gün Meclis İkinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında 11’inci oturumunu gerçekleştiren Büyükşehir Meclisi, mesire alanına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu’nu görüştü. Büyükşehir Meclisi MHP Pursaklar Meclis Üyesi Rüştü Biçer’in önergesini inceleyen Çevre ve Sağlık Komisyonu, alanın tekrardan hizmete açılması yönünde rapor hazırladı. Raporu görüşen Meclis, mesire alanında gerekli altyapı ve zemin çalışmalarının tamamlanıp tekrardan hizmete açılmasını oy birliğiyle kararlaştırdı. Raporda şu ifadeler yer aldı:

AĞAÇLANDIRILMASI UZUN YILLAR SÜRDÜ

“Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi 2222 numaralı adada bulunan, TÜRKKONUT Çayyolu 2 Bölgesi’nde; bakım ve güvenliği Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 183 bin metrekare alana sahip mesire alanının mart ayı itibarıyla hizmete kapatıldığı bilgisi basına yansımıştır. Bölge halkının yoğun olarak kullandığı bu alanın yeşillendirilmesi, ağaçlandırılması uzun yıllar süren uğraşlar sonunda gerçekleşmiştir. İlgili alanda gerekli altyapı ve zemin çalışmaları tamamlanıp tekrardan hizmete açılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

TÜRKKONUT: BURAYI KORUYUN

BÜYÜKŞEHİR: TOPRAK KAYIYOR

Hürriyet Ankara’nın okur köşesine bölge ile ilgili şikâyetini ileten TÜRKKONUT Genel Başkanı Yılmaz Odabaşı, “59 bin ağacın bulunduğu ve 183 bin metrekare büyüklüğündeki mesire alanını, bu yılın başından itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kapattı. Bu milli servetin korunup kollanması, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin asli görevidir” demişti. Ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise mesire alanının bakım ve sulama işlerinin yapılamama nedeninin toprak kayması olduğu belirtilmiş ve kaymaların devam ettiğine dikkat çekilmişti.

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