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Ankara Haberleri: Meclis’ten kademeli zamma ret

ANKARA HABERLERİ

Meclis’ten kademeli zamma ret

Murat YILMAZ
14.09.2019 - 16:10Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin zamma neden olacak su ücretlerindeki ‘kademeli tarife’ teklifi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kararı mahkemeye götüreceklerini söyledi.

Murat YILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı olağan toplantısının son oturumu, önceki gün Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis, su ücretlerinde zamma neden olacak olan ASKİ’nin kademeli tarife uygulamasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu’nu da görüştü. Kademeli tarifeyi reddeden rapor AK Parti ve MHP grubunun ‘evet’ oyu vermesinin ardından oy çokluğuyla kabul edildi. CHP ve İYİ Parti Grubu ise rapora ‘ret’ oyu verdi. Kararla birlikte Ankara’da suya kademeli olarak zam getiren tarife AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmiş oldu.

Meclis’ten kademeli zamma ret

YAVAŞ’TAN ERTELEYELİM TEKLİFİ

Meclis’ten kademeli zamma ret

‘GENEL MÜDÜR HADDİNİ BİLECEK’

İsmini vermeden ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı’ya çok sert tepki gösteren AK Parti Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık genel müdürün tekifle ilgili yaptığı sunumda kendilerini tehdit ettiğini belirterek, “Sayın Genel Müdür sen kimsin. Herkes haddini bilecek” dedi. ASKİ Genel Müdürü’nün daha önce indirim yaparken şimdi zam istediğine dikkat çeken Altunışık şöyle konuştu: “Su fiyatı 5 lira. Önce 7.5 lira sonra 11 lira, kademeli bir artış var. Bunun adı aslında zam yapmak. İndirimlerin yapıldığı dönemi hatırladığımızda ‘Ankara’da en yüksek su kullanılıyor’ ifadesini çok kez dinledik. Hatta 2018 yılında yüzde 30’luk indirim yapıldığında Sayın Başkan da (Mansur Yavaş) ‘Ben gelmeden hizmet başladı’ diye tweet atmıştı. O gün indirimin yapıldığı dönemdeki genel müdür bugün de aynı genel müdür.” Altunışık ayrıca ASKİ’nin bütçesinden harcanan paraların farklı bir yere harcanmadığını Ankara’nın her noktasına hizmet için kullanıldığını söyledi. Altunışık’a yanıt veren Yavaş, tarife teklifinin başkanlık yazısıyla geldiğini genel müdürün başkanların talimatıyla hareket ettiğini söyledi.

Meclis’ten kademeli zamma ret

İLK KAYNAK PROJESİ, VATANDAŞI KESESİ

MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ise “Biz bu zamma kesinlikle karşıyız” dedi. Zammın iki kişilik bir aileyi bile etkileyeceğine dikkat çeken Ilıkan, şu ifadeleri kullandı: “Gördüğümüz gibi ilk kaynak üretme projesi vatandaşın kesesi oldu. Vatandaşa zam yapıp bir maliyet yüklemek olarak çıktı. Mümin Bey’in sözlerine katılıyorum. Bu bütçelerdeki genel müdürlükler, kurumlar bu yatırımları uzun vadeli düşünmek durumundalar. 7 ay önce indirim yaparken hesaplamadığınız şeyleri bugün hesaplamamanız bugünkü zararın da size rücu edeceği anlamına gelir. Şimdi ben Keçiören Uyanış Mahallesi’nde veya Mamak’ta veya Çankaya Mühye’de oturan bir aile olarak düşünüyorum. 2 kişilik bir aileyim bugün 70 lira ödeyeceksem. Yarın 80 lira ödeyeceğim onu bilirim. Kişi başına 7 metreküp su kullanılıyorsa iki kişilik her aile bu zamdan etkilenecektir. Madem az kişi etkilenecekse 175 milyon TL kâr, burada nasıl artırılacak. Biz buradaki ilk kaynağın Ankaralının cebi olarak gösterilmesine karşıyız.” İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker de ASKİ’nin ilçelerde yapması gereken acil yatırımlara dikkat çekerek teklifin önümüzdeki aya ertelenmesini istedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Meclis’ten kademeli zamma ret hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Eylül 2019 tarihinde saat 16 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Meclis’ten kademeli zamma ret haberi güncellenecektir.

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