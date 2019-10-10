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Ankara Haberleri: Meclis’ten Gölbaşı barınağının taşınmasına onay

ANKARA HABERLERİ

Meclis’ten Gölbaşı barınağının taşınmasına onay

Murat YILMAZ
10.10.2019 - 13:30Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Gölbaşı’nda bulunan Hayvan Barınağı’nın Gölbaşı’ndan taşınmasını kararlaştırdı.

Murat YILMAZ

Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında önceki gün toplanan Belediye Meclisi, ‘Gölbaşı’ndabulunan köpek barınağının Gölbaşı İlçesinden kaldırılmasına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu’nu da görüştü. Raporda MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tarafından verilen önergede barınağın Gölbaşı’ndan kaldırılmasının istendiği kaydedildi. Raporda “Gölbaşı ilçesinde bulunan köpek barınağının daha önce alınan Meclis kararları doğrultusunda yeni hayvan barınağının ivedilikle yapılıp Gölbaşı ilçesinden nakledilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür” denildi. Rapora CHP ve İYİ Parti grupları ‘ret’ oyu kullanırken, AK Parti ve MHP gruplarının ‘evet’ oyu verdi. Taşınma kararı oy çokluğuyla alındı. Orman Bakanlığı’yla geçmişte protokol imzalayan Büyükşehir Belediyesi, barınağın taşınarak daha modern bir yer inşa edilebilmesi için Karataş bölgesinde yaklaşık 100 dönümlük bir orman alanında bakanlığa arsa tahsis etmişti. Barınağın taşınmasını isteyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Sokak hayvanlarımızın daha sağlıklı modern bir alanda yaşamalarını ve daha iyi bir ortama taşınmalarını istiyoruz” demişti.

Meclis’ten Gölbaşı barınağının taşınmasına onay

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Kazakistan'da olduğu için Meclis oturumunu Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal yönetti.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Meclis’ten Gölbaşı barınağının taşınmasına onay hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Ekim 2019 tarihinde saat 13 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Meclis’ten Gölbaşı barınağının taşınmasına onay haberi güncellenecektir.

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