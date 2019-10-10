Meclis’ten Gölbaşı barınağının taşınmasına onay

Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında önceki gün toplanan Belediye Meclisi, ‘Gölbaşı’ndabulunan köpek barınağının Gölbaşı İlçesinden kaldırılmasına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu’nu da görüştü. Raporda MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tarafından verilen önergede barınağın Gölbaşı’ndan kaldırılmasının istendiği kaydedildi. Raporda “Gölbaşı ilçesinde bulunan köpek barınağının daha önce alınan Meclis kararları doğrultusunda yeni hayvan barınağının ivedilikle yapılıp Gölbaşı ilçesinden nakledilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür” denildi. Rapora CHP ve İYİ Parti grupları ‘ret’ oyu kullanırken, AK Parti ve MHP gruplarının ‘evet’ oyu verdi. Taşınma kararı oy çokluğuyla alındı. Orman Bakanlığı’yla geçmişte protokol imzalayan Büyükşehir Belediyesi, barınağın taşınarak daha modern bir yer inşa edilebilmesi için Karataş bölgesinde yaklaşık 100 dönümlük bir orman alanında bakanlığa arsa tahsis etmişti. Barınağın taşınmasını isteyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Sokak hayvanlarımızın daha sağlıklı modern bir alanda yaşamalarını ve daha iyi bir ortama taşınmalarını istiyoruz” demişti.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Kazakistan'da olduğu için Meclis oturumunu Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal yönetti.