Meclis’te yeni dönem mesaisi

Olağanüstü çağrı ile toplanan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı’nın 107, Millet İttifakı’nın 40 üyesinin yer aldığı mecliste, birinci ve ikinci başkanvekilleri, divan katip üyeleri ile meclis komisyonlarında yer alacak üyeler seçildi. İYİ Parti aday göstermeyerek CHP’yi desteklerken, CHP birinci başkanvekilliğine Haydar Demir’i, ikinci başkanvekilliğine Muzaffer Kara’yı aday olarak gösterdi. Meclis birinci başkanvekilliğine Cumhur İttifakı’nın ortak önerge vererek aday gösterdiği birinci başkanvekilliğine AK Parti’li Fatih Ünal, ikinci başkanvekilliğine MHP’li Mehmet Yıldız, yapılan seçimde 108’er oy alarak seçildi.

‘AK PARTİ’DE OLMASI RAHATSIZ ETMEDİ’

Meclisin açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özetle şunları söyledi: “5 buçuk milyon Ankaralının sorumluluğunu, 148 Belediye Meclis üyesiyle, birlikte omuzlayacağız. Meclis üye dağılımında ağırlığın AK Parti’de olması beni hiç rahatsız etmemiştir, etmeyecek de. Çünkü buradaki tüm arkadaşlarımın, söz konusu Ankara’ya hizmet olunca, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, gerçekleşecek her faaliyet ve projede, Ankara için ortak irade koyacağına inancım tamdır.

BİRBİRİMİZİ İKAZ ETME SORUMLULUĞU VAR

El ele vererek, vicdan ve ortak akıl eşliğinde uygulayacağımız projelerde, burada bulunan sizlerin kasten engel olmaya yönelik bir tavır takınacağınızı kesinlikle düşünmüyorum. İnsanız ve elbette hataya düşebiliriz, yanılabiliriz. Burada birbirimizi ikaz etmek, yanlışın düzeltilmesini sağlamak, hem sağlıklı bir sistemin temel taşıdır, hem de birbirimize karşı olan sorumluluğumuzdur, borcumuzdur. Artık mesai arkadaşıyız ve birbirimize karşı ‘İyiliği emretmek ve kötülükten alı koymak’ gibi ağır bir sorumluluğumuz var.

ART NİYET ÇIKACAĞINA İNANMIYORUM

Olur da belediyede benim göreve getirdiğim bir arkadaşım, yanlışa düşer, zulmeder, haram meyleder, hakkı korumazsa, sizler de hakkın korunması yolunda karşıma dikilmezseniz, 5 buçuk milyon hemşehrimize, tüm Türkiye’ye, hem bu dünyada hem de ahirette hesap vermek zorunda kalırsınız. Biz artık büyük bir aileyiz. Sorumluluklarımızı biliyoruz. Oy verenle vermeyene götürülecek hizmet farklı olmayacak. Tüm Ankara’ya adil hizmet götüreceğiz. Gündelik siyasi polemiklerle uğraşıp, belediyeye ayırmamız gereken vakti ve kaynakları israf etmeyeceğiz. Yasalar ne derse o. Sadece işimizi yapacağız.”

GRUPLARDAN YENİ DÖNEM MESAJLARI

Partilerin yeni grup başkan vekillerinin mesajları ise şöyle oldu:

AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık

KATMA DEĞER SAĞLAYACAK HER KONUYA EVET DİYECEĞİZ

“Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yaptığımız çalışmalarla Ankara’yı yaklaşık 25 yıldır başta Melih Gökçek beyefendinin başlattığı hizmet kervanıyla Ankara’yı baştan sona muhteşem bir şehir haline getirdik. Bundan sonra da Ankaramıza yapılacak bütün hizmetlerde Ankara’nın Ankaralının ve Türkiye’ye katma değer sağlayacak her konuya AK Parti grubu olarak Cumhur İttifakı olarak her zaman evet diyeceğiz.”

CHP Grup Başkan Vekili Coşkun Torun

25 İLÇEYİ AYNI NAZARDA GÖRECEĞİZ

“Siyaseti bir kenara bırakarak Ankara için ne yapabiliriz, hangi hizmetleri getirebiliriz anlayışında olacağız. Ortak akılla hareket edeceğiz, hep birlikte yöneteceğiz, katılımcılığın önünü açacağız, şeffaf olacağız, adaletli bir yönetim anlayışımız olacak. Ankara’daki 25 ilçeyi aynı nazarda göreceğiz. Nerede halkın yararına bir proje varsa o projelerin yanında olacağız.”

MHP Grup Başkan Vekili Murat Ilıkan

YANLIŞ TAVIR GÖRÜRSEK KARŞISINDA OLURUZ

“Ankara’yı bir adım daha ileriye taşıyacak proje ve önerilerimizle bu hizmet dönemimizi ciddi bir şekilde değerlendireceğiz. Lakin millet iradesini suistimal edecek, hizmetten çok laf üretecek Ankara’nın kaynaklarını yanlış kullanacak, potansiyellerini değerlendiremeyecek, Ankaramıza zaman kaybettirecek bir tavır ve tutum görürsek bunun da karşısında olacağımızı şimdiden belirtmek istiyorum.”

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker

25 İLÇE HEPİMİZDEN HİZMET BEKLİYOR

“Başkanımızın Ankara’da yapacağı hizmetlerde, sonuna kadar yanında olacağız. Eğer bir yanlış olursa tabi ki bu yanlışa dur diyeceğiz. Ankaramızın 25 ilçesinin tüm mahalleleri hepimizden hizmet bekliyor. Burada partizanlık değil, Ankaralının seçtiği birer vatandaş olarak ilçemize, mahallemize, köyümüze hizmet etmeyi Allah inşallah bize nasip eder.”

MECLİS’TEN NOTLAR

*Belediye Meclis üyelerinin girişte parmak izleri alınarak kayıtları yapıldı.

*Toplantıya daire başkanları ve partililer büyük ilgi gösterdi.

*Yavaş, Meclis öncesi grupları ziyaret etti.

*Yavaş, Meclise CHP’li başkanlarla geldi, tüm meclis üyeleriyle tek tek tokalaştı.

*Meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

*Bu dönem ilk kez Meclis’te olan İYİ Parti’ye CHP’nin yanında sıra ayrıldı.

*Toplantı öncesi Yavaş, Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanı İsmail Altın’dan işleyişle alakalı bilgi aldı.

MECLİS’TE İLK RET

Meclis’te AK Parti ve MHP grubu ortak önerge vererek belediye şirketlerinin yönetiminde her partiden üyelerin bulunmasını istedi. Başkan Yavaş, bunun kanuna aykırı olduğunu belirterek önergeyi reddetti.