Meclis’te tansiyon yükseldi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yeni dönemin ikinci meclis oturumunu dün gerçekleştirdi. Toplantıda geçen toplantı tutanak özeti görüşülürken CHP ve AK Parti Meclis üyeleri arasında arbede yaşandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık, önceki gün MHP ile ortak verdikleri ‘belediye şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin Belediye Meclisi üyelerinden oluşması’ ile ilgili önerge görüşülürken kendilerine söz verilmediğini belirterek usül hatası yapıldığını söyledi. Başkan Yavaş ise verilen önergenin kanuna aykırı olduğunu ve reddedildiğini hatırlattı, önergenin yeniden görüşülmesi talebini reddetti. Tutanakta sadece maddi bir hata varsa düzeltilebileceğini belirten Yavaş, “Belediye başkanının yetkisini, temsil yetkisini kimse alamaz. Bunu bana Ankara halkı vermiştir” dedi.

ÜYELER ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Konuşmalar esnasında Meclis üyeleri arasında tansiyon bir anda yükseldi. Tartışmalar nedeniyle Yavaş, Meclis oturumuna ara verirken üyeler arasında arbede yaşandı. Birbirlerinin üzerlerine yürüyen üyeleri, diğer üyeler ve ilçe belediye başkanları ayırdı. Başkan Yavaş da arbede arasında kaldı. Yarım saatlik aranın ardından ikinci oturumu açan Başkan Yavaş locadaki izleyicileri de sükuneti korumaları konusunda uyarırken, grup başkan vekillerine tek tek söz verdi.

‘ELİMİ BAĞLIYORLAR’ DEDİRTMEYİZ

Mansur Yavaş’ın ilk günkü konuşmasını hatırlatan AK Parti Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık özetle, “Size ‘Benim elimi kolumu bağlıyorlar’ dedirtmeyiz. Biz sizin yanlış bir şey yapmanızı engellemeye çalışıyoruz. Ankara’nın her yerine yapacağınız her hizmette, her güzel şeyde yanınızdayız. Sizden de hukuka ve millet iradesi olan Meclis’e aynı itibarı göstermenizi bekliyoruz” dedi.

CHP Grubu adına söz alan Haydar Demir de “Ankara’nın birçok sorunu varken ilk önergenin şirket yönetimlerinin temsili mi olmalıydı? İlk toplantıda meclise böyle bir önerge verilmesini iyi niyetli görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

EKSİK OLURSA HESABINI SORALIM

MHP Grup Başkan Vekili Murat Ilıkan ise şöyle konuştu: “Niyet okuyuculuğu yapmaya gerek yok. ‘Sizin bu önergeyi verirken niyetiniz budur’ derseniz siz niyet okuyuculuğu yapmış olursunuz.

CHP grubu adına söz alan arkadaşımız, ‘Ankara’nın birçok sorunu varken şirketleri konuşuyoruz’ dedi. Sizin hazırladığınız gündemde danışman maaşları da var. O zaman bu maddeyi yazarken de Ankara’nın sorunlarına öncelik vermeliydiniz. Burada ayrıca meclis ciddiyetinin muhafaza edilip bir karar alarak alkış ve yuhalamaları da bitirmeliyiz.” İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker, “Ankaralılar Büyükşehir’i Mansur Yavaş’ın yönetmesine yetki verdi. Herkesin canı gönülden desteklemesi lazım. Mansur Başkanımıza yetkiyi verelim. Bir yıl sonra eksik yönleri olursa hesabını soralım” dedi.

ŞİRKETLERİ TASFİYE EDECEĞİZ

Grupların ardından söz alan Başkan Mansur Yavaş da özetle şunları kaydetti: “Bu temsil yetkisi benim elimden alınıp üç tane Meclis üyesine verilmek isteniyor. Bu bir yetki gaspıdır. Bunu belediyenin rutin işi gibi görmenin imkanı yoktur. Biz mal filan kaçırmıyoruz. Belediyeye filan çökmedik. Etimesgut’un, Keçiören’in birçok belediyenin şirketi vardır. Hangi şirkette siz başkanın yetkilerini başkasına veriyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Belediye şirketlerinin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdim. Yeni yönetim kurulları değiştikten sonra tasfiye edeceğiz. Bundan sonra mümkün olduğu kadar belediyenin ihalesini belediyenin kendisi yapacak. Hiçbir şekilde işçi çıkartmadan, o işçilerin devrini sağlayarak bunu yapacağız. Şirketlere ihale vermek suretiyle onların da başkalarına ihaleye vermesinin önüne de geçiyoruz.”