Meclis’te sosyal yardım tartışması

* AK PARTİ: DESTEĞİMİZİ VERİYORUZ

* YAVAŞ: HEPSİNİN ARKASINDAYIM

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında nisan ayı olağan toplantısının son oturumunu gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, ‘Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca; yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal, kültürel, eğitime yönelik sportif amaçlı faaliyetlerin sürdürülebilmesi için daha önce alınmış olan meclis kararlarının belediye bütçe imkanları kapsamında uygulanabilmesi ile ilk mahalli idareler seçimlerine kadar geçerli olmasına ilişkin Başkanlık Yazısı’nı da görüştü.

AK PARTİ’DEN 23 BAŞLIKTA ÖNERGE

AK Parti Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık, yazıya ek olarak Başkan Mansur Yavaş’ın seçim sürecindeki ‘sosyal yardım’ vaatlerini 23 başlık altında önerge haline getirerek Meclis’e sundu. Yavaş’ın bunlardan hangisini yapıp yapmayacağını kendilerine duyurması ve gerçekleştiremeyeceği maddeleri açıklamasını talep eden Altunışık, “Başkanımız ‘Ben belediye başkanı olduğumda ışıklarda durup mendil satan kimseyi göremeyeceğiz’ demiştir. Başkanımızın vaat ettiği sosyal projeleri gerçekleştirmesi için meclis desteğimizi veriyoruz. Sayın başkanımızın her ay Meclis’e bu faaliyetlerle ilgili yazılı ve sözlü bilgi vermesini de talep ediyoruz” dedi.

KAPI KAPI DAĞITMA İŞİ KALKACAK

Önergeyi inceleyerek cevabı vereceklerini belirten Mansur Yavaş ise şunları söyledi: “Ramazan geliyor, yetişmiyor’ dedikleri için bu Meclis’e geldi. Vaatlerimde olduğu gibi karta para yükleyerek yardım yapılacağının bilinmesini isterim. Buradaki şikayet sıradan ve kapıdan adaletsiz dağıtılmasıdır. Biz daha adaletli, bir elin verdiğini diğer el görmeyecek şekilde dağıtacağız. Önümüzdeki Meclis’e yetiştireceğiz. Bundan sonraki yıllarda kapı kapı paket dağıtma işi ortadan kalkacak, dağıtma masrafı da paranın üstüne yüklenecek.

SÖZLERİMİ TUTMAZSAM ELEŞTİRİN

Herkes istediği bakkaldan alabilecek. Gidilip 150-200 milyonluk mal OSTİM’de Gimat’taki bir tane esnaftan alınmayacak. O paranın tümü Ankara’ya dağıtılacak. Bu önergenin anlamı nedir? Ne talep ettiğinizi de anlamadım. Ben bu vaatlerimin hepsinin arkasındayım. Yapacağımızdan şüpheniz mi var. Zaten denetim komisyonu buna bakacak. Sıkıştırmak istiyorsanız bırakın çalışayım, yardımlarımı yapayım. Işıklarda mendil satan çocuk mu arayacaksınız? Fotoğraf çekip Meclis’e mi getireceksiniz? Verdiğim sözleri tutmazsam eleştirin. Anlaşıldı, bu yardımlara da engel olacaklar. Sonuç oraya doğru gidiyor.”

DENGE TAZMİNATI DA KRİZE DÖNÜŞTÜ

Öte yandan Meclis, memurlara ödenen ‘sosyal denge tazminatı ödenmesi ile ilgili yetki sendikayla sözleşme yapmak üzere belediye başkanına yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı’nı da görüştü. AK Partili Mümin Altunışık, sosyal denge tazminatının ‘tüm memurlara eşit ve en üst seviyeden verilmesini’ önerdi. AK Parti ve CHP grupları arasındaki tartışmalar sonrasında AK Parti’nin aykırı önergesi oy çokluğuyla kabul edildi. Sendika ile pazarlık yapma şansının kalmadığını belirten Yavaş ise “Veto edeceğimin bilinmesini isterim. Vetonun faturası sizindir” diye konuştu.