Meclis’te ‘İkramiye’ tartışması

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısının ilk oturumu önceki gün gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirilen oturumda Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) sorunları, belediye şirketlerinde çalışan işçilerin ikramiye ödemeleri, 2020 yılı toplu taşıma kartlarının ve vize bedellerinin belirlenmesi gibi konular ele alındı. AK Parti Altındağ ve Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Sinan Burhan’ın Başkan Yavaş’a EYT’lilerle ilgili yönelttiği soru önergesi Meclis’te tansiyonu yükseltti. ”31 Mart seçimleri öncesinde bir çok televizyon programında EYT’li vatandaşlarımızın sorunlarını çözeceğinizi belirttiniz. Bu konuyla ilgili zatı alinize meclis faaliyet raporunun oylanması esnasında bir soru yöneltmiştim. Bu sorunların çözümünü bekleyen vatandaşlarımıza yönelik ne tür bir faaliyetiniz olacak” diye soran Burhan’ın önergesinde özetle şu ifadeler yer aldı:

KAYNAĞI NEREDEN BULACAKSINIZ

“Binlerce emeklilikte yaşa takılan vatandaşımız bize soruyor. Mansur Bey bizi unuttu mu? Bu vaatleri seçim öncesi oy almak için mi yaptı? Bu konuyla ilgili belediye bürokratlarına bir çalışma talimatı verdiğinizi söylüyorsunuz. Bürokratlar size ne cevap verdi? Ramazan Bayramı ikramiyelerini veremediniz, emeklilikte yaşa takılanlara kaynağı nereden bulacaksınız? Siz sınırlı bir ekonomik kaynakla bu sorunu nasıl çözeceksiniz?” Burhan’ın önergesinin ardından konuşan Yavaş EYT’lilerle ilgili verdiği tek sözün ‘Genel sağlık sigortalarını ödemek’ olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Bunun haricinde televizyonda bir tek konuşmamı bulamazsınız. Bunu da 31 Aralık’a kadar zaten hükümet kendisi ödüyor. Dolayısıyla bize yapacak bir şey bırakmadı. Emeklilikte yaşa takılanları emekli edeceğiz diye bir iddiamız da olmamıştır. Hükümetimiz genel sağlık sigortalarını ödemediği takdirde meclise getireceğim, ödeyeceğiz. Suriyelilere, Türkmenlere bakılıyor ama 75 lirayı yatıramayan EYT’li muayene olamıyor.”

ÜCRETLER HUKUK KOMİSYONU’NDA

Öte yandan toplantının birinci oturumunda, genel bütçeden yaptırılan inşaatlardan hafriyat ücretlerinin alınmamasına ilişkin başkanlık yazısı görüşülmek üzere hukuk komisyonuna sevk edildi. Ayrıca EGO Genel Müdürlüğü’nce 2020 toplu taşıma kartlarının ve vize bedellerinin belirlenmesine ilişkin başkanlık yazısı ise oy birliğiyle ikinci oturuma bırakıldı.

ŞİRKETLERİ VERMEYİP İKRAMİYE ÖDE DİYORSUNUZ



Meclis’te söz alan Burhan’ın, “Belediye başkanının görevi midir buna kısmen çözüm üretmek? İşçinin verilmeyen ikramiyelerini neden ödemiyorsunuz” sözleri üzerine ise Meclis’te tansiyon yükseldi. Yavaş, Burhan’a şu sözlerle cevap verdi: “ 8 buçuk milyar lira borcu ben yapmadım. Belediyenin geliri belli gideri belli. Şirketleri vermiyorsunuz ama ikramiye öde diyorsunuz. Önce şirketleri verin. Şirketlerin yöneticileri neden ödemiyor ikramiyeleri? Şirketlerin yöneticileri değil mi borçlu olan? Belediye mi borçlu işçilere karşı? Var para da mı ödenmedi? İkramiyeler benim borcum mu? Faizle para çekip çekip ödendi önceden.”

BÜTÜN ŞİRKETLERDEN ARKADAŞLARIMIZ ÇEKİLECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık ise Başkan Yavaş’a, “Şirketlerin size verilmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Şunu bir kere tam olarak ortaya çıkaralım. En kısa zamanda AK Parti olarak gerekli tarihler içerisinde bütün şirketlerden arkadaşlarımız çekilecek, bunu da burada ifade edeyim” dedi.

KONUK EVİ YAPARSAK DAHA İYİ BAKARIZ

AK Parti Kahramankazan Meclis Üyesi Hande Sevindik de meclis toplantısı öncesinde gündem dışı söz aldı ve ‘Çocuk Konuk Evleri’nin kapatılması’ ile ilgili basında çıkan haberleri hatırlatarak, “Çocuk Konuk Evleri’nin değiştirilmesi, çocuk ve ailelerin mağdur edilmesi herkes tarafından üzücü bir durum oldu. Çocukların apar topar evlerine gitmesi ve bunlar yapılırken çocukların uyum sağlayacak bir geçiş dönemine bırakılmaması çok üzücü” dedi. Sevindik, “En azından bu konu belirli bir süreye yayılarak, Aile Komisyonu Bakanlığı’nın ilgili çalışanlarıyla ortak bir yol bulunarak, taraflar incinmeden yapılsın” önerisinde bulundu. Başkan Yavaş ise, şunları söyledi: “Çocukları sokağa göndermek gibi bir şeyimiz olmamıştır. Konuk evi açmak suretiyle bakmaya devam etmeye hazırız. Sosyal İşler Daire Başkanımız 2006’dan beri 11 tane evde 47 çocuğa 132 personelle bakıyor. 2012 yılından sonra belediye, evlere yasayla yapılan değişiklikten dolayı sadece kadınlar ve çocuklarla ilgili konuk evi açma yetkisi verdiğini ve kendi yaptığı araştırmada da bunların ailelerinin olduğunu söyleyerek bunları kapatmış. Kapatma kararından bilgim yoktu. Daha sonra bilgim oldu, hemen durdurdum. Biz konuk evi yaparsak 10 personelle daha iyi bakarız. Yıllık 5 milyon 200 bin lira 46 çocuğa masraf ediyormuşuz. Tabi bu masrafın büyük bir çoğunluğu personel masrafı. Bir konukevinde yurt gibi bakıcıyla misafir edilmeleri daha ucuza mal olacak.”