Mecliste ihale tartışması

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin haziran ayı olağan toplantısının önceki akşamki ilk oturumunda, ‘belediye ihaleleri’ tartışma konusu oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, Araştırma Komisyonu’nun kurulması için verilen önerge üzerine yaptığı konuşmada, canlı yapılan belediye ihalelerine katılarak en yüksek kırımı veren firmaların ihaleyi alamadığını iddia etti. Altunışık, “Bu ihalelerin kaç tanesini canlı yayında, kaç tanesini kapalı kapılar arkasında verdiniz. (Mansur Yavaş) 24 firmanın girdiği ihaleyi katılımcıların herhangi birine vermezken hiç katılmayan bir firmaya verdi mi? Evet biz söyleyelim hiç katılmayan bir firmaya ihale verdiniz. Ayrıca şunu da merak ediyoruz. Kaç ihaleyi kapalı kapılar arkasında başka firmalara verdiniz? Kaç ihaleyi canlı yayındaki fiyatları değiştirerek verdiniz?” diye sordu.

ŞAİBELERDEN ARINMASINI İSTİYORUZ

Altunışık’ın iddialarının üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mevsimsel durumlardan dolayı acil yapılması gereken park bahçe ihalelerinin en yüksek kırımı veren firmalara verildiğini kaydetti. Yavaş özetle şunları söyledi: “Eğer yapılan işler içerisinde herhangi bir suistimal iddiası ya da başka bir şey var ise sizden önce bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunacak olan benim. Biz belediyede bir şey yapmak istiyoruz. Başından itibaren asfalt ihalesi dahil normal miktarın üzerindeki haleleri öncelikle internet üzerinden yayımlayarak herkesin gerekli teklifini vermesini ve artık Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tümüyle şaibelerden arınmasını istiyoruz. Bütün amacımız budur.”

PRİM İÇİN BÜTÇE UYGUN DEĞİL

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Fatih Ünal da gündem dışı söz alarak yaptığı konuşmada, belediye işçilerine her yıl dini bayramlarda ikramiye verildiğini ancak yeni dönemde bu uygulamadan vazgeçildiğini ifade etti. Ünal ayrıca işçilerin EGO otobüs kartlarına ödeme yapılmadığını da iddia etti. Büyükşehir çalışanlarına bayram primi verilmediğini doğrulayan Başkan Yavaş, bunun nedenini bütçenin uygun olmaması olduğunu açıkladı.