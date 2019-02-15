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Ankara Haberleri: Meclis’te 55 milyonluk ek bütçe tartışması

ANKARA HABERLERİ

Meclis’te 55 milyonluk ek bütçe tartışması

Murat YILMAZ
15.02.2019 - 16:14Son Güncelleme :

Altındağ Belediyesi’nin 55 milyon TL ek bütçe talebine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti ile CHP arasında tartışmalara neden oldu.

Murat YILMAZ

Önceki gün Meclis İkinci Başkanvekili Nail Çimen başkanlığında şubat ayının son oturumunu gerçekleştiren Meclis, Altındağ Belediyesi’nin 55 milyonluk ek bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nu da görüştü. Ek bütçelerin yıl sonuna doğru yapıldığına dikkat çeken CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, “İlçe bütçeleri 1.5 ay önce geçti. 1.5 ay sonra ek bütçenin gelmesi manidar. Aklımıza, ‘ilçeler bu rakamları ilçe dışında mı kullanıyorlar’ sorusu geliyor. Nereden çıktı bu ek bütçe?” diye sordu. 

YATIRIM İÇİN İSTENİYOR

Yılmazkaya’nın ‘ilçe dışında mı kullanıyorlar’ açıklamasına AK Parti grubu tepki gösterdi. Ek bütçenin yatırım için istendiğini belirten AK Parti Altındağ Meclis Üyesi Mehmet Emin Ayaz şöyle konuştu: “Bu seçim için değil. Altındağ Belediyesi’nin buna ihtiyacı yok. Bu yatırım ile ilgili bir karardır. Yılbaşından sonra bu karar alındığı için ek bütçe yapma ihtiyacı duyduk. Karşılığı da bankadaki nakitten karşılanacak.”

EK KAYNAK ÜRETME GİBİ OKUYORSUNUZ

CHP Yenimahalle Meclis Üyesi Yaşar Neslihanoğlu da “Yatırımlarda sıkıntı olursa bütçe aktarımı yapılabilir, ancak yıl sonuna yaklaşırsınız yatırım kaleminizde açık olur iş bitmemiştir aktarabilirsiniz. Şu an bütçenin ilk ayındayız. O zaman bu bütçeyi hazırlayan ekip nasıl bir bütçe hazırlığı yapmış ki şubat ayı içerisinde bu kadar ciddi bir rakamla bütçe aktarımı yapılıyor” sözleriyle tepki gösterdi. AK Partili Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez ise “Ek bütçe dediğiniz şeyi ek bir kaynak üretme gibi okuyorsunuz. Emin Bey diyor ki ‘ek bütçe için banka hesabında bu kaynağım var.’ Bütçe konusunda da yeterli donanıma sahiptir” dedi. MHP grubu adına söz alan Fikret Karadavut “Önemli olan bu bütçenin denetlenmesi” ifadesiyle görüşünü belirtti. Ek bütçeye ilişkin rapor CHP’nin ret diğer grupların ‘evet’ oyu vermesinin ardından oy çokluğuyla kabul edildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Meclis’te 55 milyonluk ek bütçe tartışması hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Şubat 2019 tarihinde saat 16 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Meclis’te 55 milyonluk ek bütçe tartışması haberi güncellenecektir.

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