Maskeli Beşler’den ikisi yakalandı  

İş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, iş yerlerinden çeşitli inşaat malzemeleri çalan maskeli üç kişinin ocak ayında polis ekiplerince yakalanan "Maskeli Beşler" çetesinin üyeleri M.K, S.P. ve Y.P. olduklarını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlatan polis ekipleri, zanlılardan M.K. ve S.P'yi hırsızlık yaparken kullandıkları sahte plakalı otomobil içerisinde yakaladı.

TÜFEKLE KORKUTUYORLAR

Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 4 bıçak, 3 demir kesme makası, 3 boru anahtarı, bir keser, bir levye, 11 balta, bir matkap, bir elektrikli tıraş makinesi, bir dijital el kantarı, 2 av tüfeği, 10 adet ses fişeği, 8 av tüfeği fişeği, 2 beyaz lamba ele geçirildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan M.K. ve S.P. adliyeye sevk edildi. Y.P'yi yakalama çalışmaları sürüyor. Zanlıların, hırsızlık yaptıkları sırada görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi Bu arada, yakalanan zanlılardan birinin elinde tüfekle gözcülük yaptığı ve kendilerine engel olmak isteyen vatandaşlara ateş açtıkları da öğrenildi.