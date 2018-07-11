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Ankara Haberleri: Maskeli Beşler’den ikisi yakalandı  

ANKARA HABERLERİ

Maskeli Beşler’den ikisi yakalandı  

AA
11.07.2018 - 15:07Son Güncelleme :

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, nisan-haziran aylarında özellikle OSTİM Organize Sanayi, Çayyolu ve Etimesgut bölgelerinde 8 ayrı iş yerinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine harekete geçti.

AA

İş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, iş yerlerinden çeşitli inşaat malzemeleri çalan maskeli üç kişinin ocak ayında polis ekiplerince yakalanan "Maskeli Beşler" çetesinin üyeleri M.K, S.P. ve Y.P. olduklarını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlatan polis ekipleri, zanlılardan M.K. ve S.P'yi hırsızlık yaparken kullandıkları sahte plakalı otomobil içerisinde yakaladı.

TÜFEKLE KORKUTUYORLAR

Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 4 bıçak, 3 demir kesme makası, 3 boru anahtarı, bir keser, bir levye, 11 balta, bir matkap, bir elektrikli tıraş makinesi, bir dijital el kantarı, 2 av tüfeği, 10 adet ses fişeği, 8 av tüfeği fişeği, 2 beyaz lamba ele geçirildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan M.K. ve S.P. adliyeye sevk edildi. Y.P'yi yakalama çalışmaları sürüyor. Zanlıların, hırsızlık yaptıkları sırada görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi Bu arada, yakalanan zanlılardan birinin elinde tüfekle gözcülük yaptığı ve kendilerine engel olmak isteyen vatandaşlara ateş açtıkları da öğrenildi. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Maskeli Beşler’den ikisi yakalandı   hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Temmuz 2018 tarihinde saat 15 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Maskeli Beşler’den ikisi yakalandı   haberi güncellenecektir.

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