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Ankara Haberleri: Martı görev başında

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Martı görev başında

Sedat CENİKLİ
04.07.2019 - 09:20Son Güncelleme :

Başkent’te, vatandaşların mesire alanı olarak kullandıkları Eymir ve Mogan gölleri çevresinde yaz sezonu boyunca güvenliği sağlamak amacıyla Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın talimatıyla ilk kez kurulan bisikletli polis timi ‘Martı’ dün göreve başladı.

Sedat CENİKLİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne bağlı Güven Timleri bünyesinde oluşturulan ‘Martı’, 8 bisikletli polisten oluşuyor. Başlangıçta 4’er kişilik 2 tim halinde Eymir ve Mogan çevresinde görev alacak olan bisikletli polislerin, vatandaşların talebine göre artırılması planlanıyor.

Martı görev başında

ÖNLEYİCİ VE CAYDIRICI ROL

Asayişi sağlamak amacıyla görevli olan bisikletli polisler, vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde yaşanabilecek olaylara karşı önleyici ve caydırıcı bir rol üstleniyorlar. Bisikletli polisler, görev alanları içinde vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetleri değerlendirecekler, kaybolan çocukların ailelere teslimini sağlayacaklar, park içinde ve göl kenarında yaşanabilecek herhangi bir duruma ani müdahalede bulunacaklar.

KASIMA KADAR SÜRECEK

Ankara’da ilk kez kurulan bisikletli polis timinin görevi, kasım ayında sona erecek. Gelecek sene ise havaların ısınmaya başladığı nisan-mayıs aylarında tekrar görev başı yapmaları planlanıyor.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Martı görev başında hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Temmuz 2019 tarihinde saat 09 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Martı görev başında haberi güncellenecektir.

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