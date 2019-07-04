Martı görev başında

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne bağlı Güven Timleri bünyesinde oluşturulan ‘Martı’, 8 bisikletli polisten oluşuyor. Başlangıçta 4’er kişilik 2 tim halinde Eymir ve Mogan çevresinde görev alacak olan bisikletli polislerin, vatandaşların talebine göre artırılması planlanıyor.

ÖNLEYİCİ VE CAYDIRICI ROL

Asayişi sağlamak amacıyla görevli olan bisikletli polisler, vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde yaşanabilecek olaylara karşı önleyici ve caydırıcı bir rol üstleniyorlar. Bisikletli polisler, görev alanları içinde vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetleri değerlendirecekler, kaybolan çocukların ailelere teslimini sağlayacaklar, park içinde ve göl kenarında yaşanabilecek herhangi bir duruma ani müdahalede bulunacaklar.

KASIMA KADAR SÜRECEK

Ankara’da ilk kez kurulan bisikletli polis timinin görevi, kasım ayında sona erecek. Gelecek sene ise havaların ısınmaya başladığı nisan-mayıs aylarında tekrar görev başı yapmaları planlanıyor.