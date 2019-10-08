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Ankara Haberleri: Marketlere sınırlandırma getirilmeli

ANKARA HABERLERİ

Marketlere sınırlandırma getirilmeli

Ayça Gözde ÇETİN
08.10.2019 - 09:16Son Güncelleme :

Büyük market zincirlerinde tuhafiye ürünlerinin satışının arttığını belirten Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Orhan, “Marketlere sınırlandırma getirilmesini istiyoruz” dedi ve her belediyede, esnafın sıkıntısını paylaşabileceği bir esnaf temsilciliği kurulması önerisinde bulundu.

Ayça Gözde ÇETİN

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Orhan, büyük market zincirlerinde son dönemlerde ‘tuhafiye ürünleri satışlarının’ arttığına dikkat çekerek, “Haksız rekabet ortaya çıkıyor” dedi. Büyük market zincirlerinin satış politikasının, küçük esnafı mağdur ettiğini belirten Orhan, Hürriyet Ankara’ya yaptığı açıklamasında özetle şunları söyledi:

HAKSIZ REKABET ORTAYA ÇIKIYOR

“Devlete katma değer üreten esnaftır. Burada verdiği katma değere karşılık esnaf, devletin kendisini savunmasını istiyor ama bugün birçok şubesi olan büyük marketler hediyelik eşyadan beyaz eşyaya, gıdadan kasaba, manavdan temizlik malzemesine kadar hepsini içerisinde barındırıyor. Esnafın tek derdi, büyük market zincirleri. Esnafın alım gücüne göre haksız rekabet ortaya çıkıyor. Marketlere sınırlandırma getirilmesini istiyoruz. Biz istiyoruz ki, her belediyede esnaf temsilciliği kurulsun. Esnafın gideceği, sıkıntısını paylaşıp derdiğini anlatacağı, ihbarda bulunacağı bir birim olsun.”

KİLİTLENMİŞ DURUMDAYIZ

Mamak’taki dükkânında hediyelik eşya satan esnaf Ali Okumuş da şunları söyledi: “Hediyelik eşya denilince şemsiye, takı giriyor, saat, gözlük giriyor ama bazı marketler bünyesinde birçok çeşit ürünü barındırıyor. Bu marketler, esnafa büyük zarar veriyor. Çünkü satışı engelliyor. 10 bin tane ürünü daha hesaplı alıyorlar. Bu durumda küçük esnaf, büyük marketlerin altında ezilmiş oluyor. Bu marketler ara sokaklara kadar sızmışlar. Mesela perdeci bir arkadaşım, ‘bu marketler stor perde satıyor, ben işimi nasıl yapacağım’ diyor. Perde bile satıyorlar. Markette perde olur mu? Kimse ticaret yapamıyor, kilitlenmiş durumdayız. Marketlere sınırlandırma gelmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde bunun önüne geçilebilir.”

Marketlere sınırlandırma getirilmeli

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Marketlere sınırlandırma getirilmeli hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Ekim 2019 tarihinde saat 09 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Marketlere sınırlandırma getirilmeli haberi güncellenecektir.

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