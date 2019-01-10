Mansur Yavaş’tan Özhaseki çıkışı

Önceki akşam özel bir televizyon kanalının canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Yavaş, “Ben Ankara’nın bütün ilçelerini bilirim, orada ne yetişir bilirim. İnsanların problemlerini bilirim. Özhaseki’nin bildiğini zannetmiyorum. Öğrenecek mutlaka, soracak sizin probleminiz ne diye. Ama bu bildiğini bir başkasından almak çok farklı. Rakibimin Ankara’yı şimdiye kadar belediye başkanlığı yapmış kişiler kadar bilmediğini düşünüyorum. Dolayısıyla zorlanacaktır. Onu bürokratları yönlendirecektir; ben bürokratları yönlendireceğim” diye konuştu. Yavaş, yerel seçime ve projelerine ilişkin şunları söyledi:

SUDA İNDİRİM YAPACAĞIZ

“Suda önemli bir indirim yapacağız. Suyla ilgili yılbaşında 6 lira içmeye başladığınız su yıl bittiğinde 8-9 liraya mal oluyor. Mansur Yavaş belediye başkanı olduğu zaman vatandaş 6 liraya su içiyorsa 2020 yılında da 6 liraya su içecek.

Öğrencilerin okuduğu evlere bize belgelerini getirdikleri takdirde indirimli su vereceğiz. Evlerindeki tesisatı değiştirenlere de bir indirim yapacağız. Köylere yok parasına su vereceğiz. Ben Ankara’dan fazla para alındığını düşünüyorum. Gerede projesi gerçekleşince Kızılırmak ne olacak? O borular ne olacak? Bu belediye için büyük kayıptır. Biz Kızılırmak suyunu Mogan Gölü’ne vermek suretiyle oradaki arazinin sulu tarıma geçmesini sağlayacağız.

ÜMİTKÖY-AOÇ ARASINDA BİSİKLET YOLLARI

Bisiklet yolu yapacağız. Ümitköy-Sögütözü-Atatürk Orman Çiftliği güzergâhında bisiklet yolları yapacağız. Birisi 22 kilometre diğeri de 8 kilometre uzunluğa sahip. Hemen yapılabilecek bir durumda. Bu hatları kullanarak Hacettepe, Bilkent ve ODTÜ’ye de bisikletle gidilebilecek.

Taksicilerin hepsine birer tane tablet hediye etmek istiyoruz. Müşteri taksinin doğru trafikte mi olduğuna bakacak. UBER olmak yerine taksicilerin UBER gibi çalışmasını isterim. Arzu ederlerse uygulamasını başlatıp memnun kalırlarsa uygularım.”

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GÖRMEK İSTERİM

Özhaseki’nin Ankara’da 25 yıldır hiçbir milli maç yapılmadığından şikâyet ettiğini gördüm. Siz 16 yıldır iktidarsınız. Ankaragücü kişisel kaprisler yüzünden küme düşürülmüş. İnşallah Ankaragücü’nün Şampiyonlar Ligi’nde oynamasını görmek benim arzum.