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Ankara Haberleri: Mansur Yavaş’tan Başkentgaz’a dava

ANKARA HABERLERİ

Mansur Yavaş’tan Başkentgaz’a dava

Murat YILMAZ
09.01.2020 - 09:21 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kendi evi için peşin ödeme yaparak aldığı doğalgaza ek olarak ‘TL düzeltmesi’ adı altında borç çıkarılması üzerine Ankara Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak Başkentgaz’a dava açtı. Başkan Yavaş, dava dilekçesini mahkemeye avukatı Helin Menteşe aracılığıyla sundu. Dilekçede, Yavaş’ın Kızılırmak Mahallesi’ndeki kendi evinde ön ödemeli doğalgaz abonesi olduğu belirtildi.

Murat YILMAZ

‘HAKSIZ VE HUKUKA AYKIRI’

Diğer tüm ön ödemeli aboneler gibi Yavaş’a, parasını peşin olarak ödeyip aldığı doğalgaz miktarının ardından zam gerekçe gösterilerek ‘TL düzeltmesi’ adı altında, 67.12 TL’lik borç çıkarıldığına ve bunun ilk gaz alımında yansıtılacağına dikkat çekildi. Dilekçede telefon kontör ve akaryakıt örneği verilerek uygulama için “100 TL’lik benzin aldığınızda, yakıta yüzde 20 zam geldiğinde, deponuzdan 20 TL’lik kısmını geri almaları mantığı ile aynıdır” denildi. Bu durumun “Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a aykırı olduğu, anayasa ile koruma altına alınan mülkiyet hakkını ihlal ettiği belirtilerek, kötü niyetli, haksız ve hukuka aykırı bir uygulama olduğu” savunularak sonradan çıkarılan borcun iptali ve gaz alımında yansıtılmaması için mahkemeden ihtiyati tedbir konulması istendi.

900 BİN ABONE İÇİN PİLOT DAVA

Yavaş’ın avukatı Helin Menteşe, “Mansur Bey, Büyükşehir Belediyesi adına açılan davalar dışında, bireysel olarak, vatandaşın aleyhine getirilen tüm uygulamalar için doğalgaz şirketine karşı dava açmaya devam etmektedir. Seçimlerden önce, Danıştay 13. Daire’ye ‘Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararının iptaline ilişkin açtığımız dava, pilot bir davadır ve hala devam etmektedir. Ancak, davalı Başkentgaz tarafından Mansur Bey gibi ön ödemeli sayaç kullanıcılarına yansıtılmaya başlanan haksız fatura bildirimleri üzerine, yine Mansur Bey öncülüğünde böyle bir borcun olmadığının tespiti için Tüketici Mahkemesi’ne menfi tespit davası açmak gerekmiştir. Bu dava, sadece Mansur Bey’in faturasına yansıtılan 67.12 TL’nin iptali için açılan bir dava değil, yine Ankara’da 900 bin aboneyi ilgilendiren pilot bir davadır” dedi.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mansur Yavaş’tan Başkentgaz’a dava hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Ocak 2020 tarihinde saat 09 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mansur Yavaş’tan Başkentgaz’a dava haberi güncellenecektir.

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