Mansur Yavaş: “Özhaseki yarışamaz görüntüsü oluştu”

Yavaş, rakibi Mehmet Özhaseki’den Ankara’yı daha iyi bildiğini vurgulayarak, “Ben daha iyi yönetirim” dedi. Yavaş, özetle şunları söyledi: “Sayın Özhaseki 1970’li yıllarda bir süre Ankara’da bulunmuş, o kadar tanıyor. Daha sonra da İstanbul’a gitmiş. Sorduğunuzda bilmiyorum diyemeyeceğine göre Ankaralılar bunu değerlendirecektir tabiki. Sanki Özhaseki benimle yarışamazmış gibi ortaya çıkıp (Melih Gökçek) gündem olmaya çalışıyor. Benimle baş edemezmiş gibi görüntü oldu; açıkçası bu benim işime yarıyor. Biri yetmedi ikisi birden hücum ediyor. Sayın Özhaseki’ye buradan sesleniyorum; benim adıma, benim takipçilerimden ya da bizim kontrolümüzde olan sosyal medya dahil herhangi bir şekilde veya Millet İttifakı’nda kendisiyle ilgili belden aşağı bir şey olursa ben müdahale edeceğime söz veriyorum. Biz proje yarıştıracağız.”

PROJELERİ ERTELEYEBİLİZ

“Bizim ulaşımla ilgili büyük projelerimiz var. Ekonomik sıkıntılar böyle giderse ve eğer Ankara’da bu işsizlik durumu devam ederse bunların bir kısmını 1-2 yıl erteleyip işsizlerin ve ihtiyacı olanların yarasını saracağız. İşsizlere iş bulunması için elimizden geleni yapacağız.”

KÖY ŞEHRİN HAFIZASIDIR

Yavaş, Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu (BAŞKON) ve çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle buluştu. Köye Dönüş Projesi’nden bahseden Yavaş, “Ankara’nın dört bir tarafında belirlenen dört köyde başlayacak. Önce güneş enerjisi ile ısıtmayı ve elektriğini sağlayacağız. Ardından bunu Ankara’nın bütün köylerinde uygulamaya başlayacağız. Bütün şehir yasası ile büyükşehir yapacağız derken köylerin özü kayboldu. Meralar, köy orta malları hep gitti elinden köylünün. Hatta köyün ismi de gitti. Köylerin yaşatılması için, bir karar alacağız ve mesela isteyen olursa ismini ‘Hırkatepe Köyü Mahallesi’ diye değiştireceğiz. Çünkü, köy şehrin bir hafızasıdır. Ortadan kalkmasına müsaade etmeyeceğiz. Ayrıca, köylerden alınan atık su bedelini de düşüreceğiz” açıklamasını yaptı.