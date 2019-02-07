Mansur Yavaş: Kızılay’a ‘araç trafiği olmayan günler olsun mu?’ referandumu

ANGİAD Başkanı Serhan Yıldız ile dernek üyelerinin sorun ve önerilerini dinleyen Yavaş, Kızılay’la ilgili araç trafiği referandumu yapacaklarını belirtti. Yavaş, “Kızılay esnafına da bir referandum yapacağız. Soracağız, ‘Hafta bir iki gün araç trafiği olmayan günler olsun mu olmasın mı?’ Tramvay gibi araçlarla vatandaşlar belirli noktalardan ücretsiz Kızılay’a gelecek. Taksi ve toplu taşıma araçları girebilecek. İnsanlar dışarı taşsın, açık havada rahat rahat gezsin istiyoruz” dedi. Yavaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

ANKARA’YA BAKIŞTA PROBLEM VAR

Biz ‘Ankara’yı marka şehir yapacağız’ dediğimizde de ‘Ankara zaten marka’ deniyor. Paris ya da Prag markadır ama Washington değildir, Newyork markadır. Yurt dışında Türkiye’de akla ilk gelen yerler İstanbul ya da Antalya oluyor. Ben Ankara’ya bakışta bir problem olduğunu düşünüyorum.

Anıtkabir’i ziyaret eden insan sayısı 6.5 milyon. Bunun 1.5 milyonun Ankaralı olduğunu sayalım, 5 milyon insan Anıtkabir’i görmek için geliyor. Bu 5 milyon insanı 1 gün Ankara’da konaklatabiliriz. ‘Ulus ve Kızılay Yeniden’ diye bir projemiz var. Ulus’ta trafiği yerin altına almak istiyoruz.

AMBULANSTA ÖLECEKLER DİYE KORKUYORUM

Etlik ve Bilkent şehir hastanelerinin dünyada örneklerinin kalmadığını okuyorum. Yerleri çok yanlış. Ambulansta birileri ölecek diye korkuyorum. Trafiğin durumu şimdiden ortada. Ne yol yapılırsa yapılsın, orada trafiğin düzelmesi çok zor. Bir şekilde trafik başka yerleri de tıkayacak. Ben sadece ulaşımla ilgili yeni alternatifler önerebilirim. En büyük korkum, ambulansların oralara gidememesi.”

ANKARA’NIN VİZYONUNU ÇİZMEK LAZIM

Bilim ve iş dünyasının ortaklığında Ankara’nın vizyonunun çizilmesi gerektiğini kaydeden Yavaş, “Sadece ANGİAD olarak 5 bin kişiyi istihdam ediyormuşsunuz. 50 bin, 100 bin kişiyi istihdam edin ki, belediye yardımcı olmak zorunda kalmasın. İnsanlar alın teriyle kazansın. Kendi kazandığını çocuğuna, ailene harcamak kadar güzel bir şey var mı.”