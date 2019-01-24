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Ankara Haberleri: Mansur Yavaş: Gelir sağlayacağız ama karışmayacağız

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Mansur Yavaş: Gelir sağlayacağız ama karışmayacağız

Hürriyet Haber
24.01.2019 - 09:40Son Güncelleme :

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankaragücü taraftar gruplarından 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği’ne (Gecekondu) ziyarette bulundu.

Hürriyet Haber

1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği Başkanı Koray Akdoğan ve Gecekondu Lideri Ali İmdat’ın da bulunduğu buluşmada Yavaş’a, eski Milletvekili Aylin Nazlıaka eşlik etti. Ankaragücü’nün, Başkent’in yüz yılı aşmış bir değeri olduğunu vurgulayan Mansur Yavaş, şunları söyledi:

MİRAS GÖZÜYLE BAKMAK LAZIM

“Ankaragücü’ne her şeyden önce miras gözüyle bakmak lazım. Ankaramızın, Ankaragücü dışında böyle bir değeri kalmadı. Ankaragücü, kişisel hırslar uğruna küme düşürülmüş ama küllerinden yeniden doğmuş bir kulüp. İnşallah, doğru hamlelerle ve desteklerimizle Şampiyonlar Ligi’nde oynadığını da göreceğiz. Ankaragücü’ne yardım yapacağız, kalıcı gelir sağlayacağız ama kesinlikle yönetimine karışmayacağız. Benim iki kızım var, onların da kulüp yönetmek gibi dertleri yok. Benim için önemli olan, bu tarihi değerin önemli yerlerde olması. Bana düşen yardım yapmak ve kalıcı gelir bulmak.”

ALT YAPIYA DESTEK SÖZÜ

Yavaş, alt yapıdan futbolcu yetiştirmenin çok önemli olduğunu belirterek, “Futbol okullarıyla daha çok çocuğun yetişmesi için elimizden geleni yapacağız. Bütün takımlar batıyor, devasa borçlar var. Yabancılara tonlarca para veriliyor ama oyuncular oynamıyor. Kendi evladınız olsa, böyle zamanlarda ‘Burası bana emek verdi’ diyerek ölse de o sahaya çıkar” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mansur Yavaş: Gelir sağlayacağız ama karışmayacağız hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Ocak 2019 tarihinde saat 09 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mansur Yavaş: Gelir sağlayacağız ama karışmayacağız haberi güncellenecektir.

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