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Ankara Haberleri: Mamak’tan lavantalı iklim mesajı

ANKARA HABERLERİ

Mamak’tan lavantalı iklim mesajı

Murat YILMAZ
27.09.2019 - 09:46Son Güncelleme :

Almanya Büyükelçiliği ve Mamak Belediyesi, İklim Diplomasi Haftası kapsamında Kutludüğün Mahallesi’nde bin adet lavantayı toprakla buluşturdu.

Murat YILMAZ

Lavanta bitkileri büyükelçilik tarafından bağışlanırken, arazi de Mamak Belediyesi tarafından tahsis edildi. İklim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçlayan lavanta dikim törenine Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ile Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci katıldı. Mamaklılardan bağışladıkları lavantalara bakmalarını isteyen Büyükelçi Erdmann şunları söyledi:

NEWYORK’LA MAMAK BİRBİRİNE ÇOK YAKIN

“Biz iklim diploması haftası kapsamında bu etkinliği planladık. Birleşmiş Milletler’de de şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da yine aynı konulu bir etkinliğe katılıyor. Bugün sıfır atık çerçevesinde bir takım temasları oldu. Bugünkü etkinliğimiz de bu çerçevede aynı hedefe hizmet edecek bir etkinlik. Bugün aslında Newyork’la Mamak bu açıdan birbirine çok yakın. Lavanta çiçeğini ekmeye karar vermemizin nedeni ise; Türkiye’de ve bu yörede de genel olarak çok iyi yetişen ve yaygın bir bitki olması. Büyükelçilik olarak bin adet lavanta bitkisini bağışladık. Mamak Belediyesi ve Mamaklıların görevi de bu bitkileri bundan böyle canlı tutmak ve geliştirmek.”

BERABER ÇALIŞMAMIZIN BAŞLANGICI

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ise şöyle konuştu: “Murat Başkanımız (Murat Köse) ve biz, önümüzdeki dönemde yapacağımız bütün projelerde de çevreyi her zaman önemseyeceğiz, bu hassasiyetteyiz. Bu vesile ile büyükelçimizin bölgemizde böyle bir etkinlik yapması iradesini duyduğumuzda memnuniyetle kabul ettik. Yaptığımız bu etkinlik anlamlı. Beraber çalışmamızın da bir başlangıcı olacağını umuyorum.”

Konuşmaların ardından Büyükelçi Martin Erdmann ve Düğmeci lavantaların dikimini gerçekleştirerek can suyunu verdi. Etkinliğin sonunda katılımcılar mahalle sakinleri ve belediye çalışanlarıyla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mamak’tan lavantalı iklim mesajı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Eylül 2019 tarihinde saat 09 46’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mamak’tan lavantalı iklim mesajı haberi güncellenecektir.

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