Mamak’ta yabancı tabela denetimi

Denetimlerde, kanun gereği yüzde 25’inden fazlası yabancı dilde olan tabelalar tek tek sökülerek iş yeri sahipleri uyarıldı. Kanunlara uymayan iş yerleri hakkında da tespit tutanağı tutuldu ve bir daha Türkçe olmayan tabelaların asılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşımızdan gelen ihbarlar ve hükümetimizin tabelalardaki Türkçe oranı ile ilgili aldığı kararın ardından Mamak genelinde denetimlerimize başladık” dedi.