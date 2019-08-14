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Ankara Haberleri: Mamak’ta yabancı tabela denetimi

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Mamak’ta yabancı tabela denetimi

Hürriyet Haber
14.08.2019 - 14:19Son Güncelleme :

Mamak Belediyesi, ilçe genelinde Türkçe’nin korunması kanununa istinaden ve gelen ihbarları değerlendirerek, yabancı dilde tabela, çalışma izni ve ruhsat denetimi düzenledi.

Hürriyet Haber

Denetimlerde, kanun gereği yüzde 25’inden fazlası yabancı dilde olan tabelalar tek tek sökülerek iş yeri sahipleri uyarıldı. Kanunlara uymayan iş yerleri hakkında da tespit tutanağı tutuldu ve bir daha Türkçe olmayan tabelaların asılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşımızdan gelen ihbarlar ve hükümetimizin tabelalardaki Türkçe oranı ile ilgili aldığı kararın ardından Mamak genelinde denetimlerimize başladık” dedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mamak’ta yabancı tabela denetimi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Ağustos 2019 tarihinde saat 14 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mamak’ta yabancı tabela denetimi haberi güncellenecektir.

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