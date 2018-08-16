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Ankara Haberleri: Mamak’ta hedef: sıfır iş kazası

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Mamak’ta hedef: sıfır iş kazası

Hürriyet Haber
16.08.2018 - 17:21Son Güncelleme :

Mamak Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında belediye personeline yönelik eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Hürriyet Haber

Belediye çalışanları, ‘Sıfır İş Kazası’ hedefine ulaşmak için aralıksız olarak bilgilendiriyor. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması amaçlanan uygulamalı eğitimlerde, işin yapılmasındaki gereklilikler, uygunsuzluklar ve noksanlıklar hususunda iş gücü kaybının alınan tedbirlerle önlenmesi, işçi-işveren bütünlüğünün korunması ve iş veriminin artırılması hedefleniyor. İş kazası veya meslek hastalıklarının ülke ekonomisine verecek kayıpları önlemek adına iş sağlığı ve güvenliğine ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Verilen hizmetin nitelikli olmasının yanı sıra güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapılması her şeyden önce geliyor. Bizlerde bunun bilinci ile personellerimizin çalışma ortamını daha da iyileştirerek, güvenliği üst düzeyde tutuyoruz” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mamak’ta hedef: sıfır iş kazası hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Ağustos 2018 tarihinde saat 17 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mamak’ta hedef: sıfır iş kazası haberi güncellenecektir.

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