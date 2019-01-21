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Ankara Haberleri: ‘Makus talihini beraber yenelim’

ANKARA HABERLERİ

‘Makus talihini beraber yenelim’

Hürriyet Haber
21.01.2019 - 17:25Son Güncelleme :

CHP Mamak Belediye Başkan adayı Adnan Demirci, Akdere-Ulus durağında dolmuşçu esnafını ziyaret etti.

Hürriyet Haber

Dolmuşçuların öneri ve taleplerini dinleyen Demirci şöyle konuştu: “Mamak çok geri kaldı. Önümüzde bir seçim var, fırsat sizin elinizde. Gelin değerlendirin, Mamak’ın bu makus talihini hep beraber yenelim. Bana verdiğiniz bu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışacağım. Hiç kimseyi ayırmadan hizmet götüreceğim. Benim işim siyaset değil, vatandaşa daha iyi hizmet sunmak. Sizler her gün halkla iç içesiniz. Mamak’ın en büyük ihtiyacı olan ulaşım ihtiyacını karşılıyorsunuz. Mamak’ı daha yaşanabilir hale getireceğiz. Yeşiliyle, sosyal alanlarıyla insanların gelip gezmek isteyeceği bir ilçe oluşturacağız. Mamak dışarıdan talep görünce, sizlerin de işlerine katkı sağlayacak. Tüm esnafımız bundan faydalanacak.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Makus talihini beraber yenelim’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Ocak 2019 tarihinde saat 17 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Makus talihini beraber yenelim’ haberi güncellenecektir.

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