‘Makus talihini beraber yenelim’

Dolmuşçuların öneri ve taleplerini dinleyen Demirci şöyle konuştu: “Mamak çok geri kaldı. Önümüzde bir seçim var, fırsat sizin elinizde. Gelin değerlendirin, Mamak’ın bu makus talihini hep beraber yenelim. Bana verdiğiniz bu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışacağım. Hiç kimseyi ayırmadan hizmet götüreceğim. Benim işim siyaset değil, vatandaşa daha iyi hizmet sunmak. Sizler her gün halkla iç içesiniz. Mamak’ın en büyük ihtiyacı olan ulaşım ihtiyacını karşılıyorsunuz. Mamak’ı daha yaşanabilir hale getireceğiz. Yeşiliyle, sosyal alanlarıyla insanların gelip gezmek isteyeceği bir ilçe oluşturacağız. Mamak dışarıdan talep görünce, sizlerin de işlerine katkı sağlayacak. Tüm esnafımız bundan faydalanacak.”
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