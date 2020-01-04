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Ankara Haberleri: Makasa hızlı girdi raydan çıktı

ANKARA HABERLERİ

Makasa hızlı girdi raydan çıktı

Hürriyet Haber
04.01.2020 - 10:03 |Son Güncelleme :

Ankara’da, yolcuları bıraktıktan sonra temizlik ve bakım için Marşandiz Bakım İstasyonu’na giden Turistik Doğu Ekspresi treninin lokomotif ve jeneratör vagonu raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Hürriyet Haber

Yenimahalle’de, temizlik ve bakım için Marşandiz Bakım İstasyonu’na giden Turistik Doğu Ekspresi raydan çıktı. Kaza, saat 06.30 sıralarında Anadolu Bulvarı’nda meydana geldi. Mevcut Doğu Ekspresi’nin artan yolcu talebinin karşılanması için Ankara-Kars arasında turizm amaçlı sefere konulan Turistik Doğu Ekspresi, dün sabah 06.00’da Kars’tan Ankara’ya hareket etti.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Makinistler Şahin B. ve Mehmet G. kontrolündeki Turistik Doğu Ekspresi, 24 saat süren yolculuğun ardından Ankara’ya ulaştı. Ankara Garı’nda yolcularını bırakan 12 vagonlu tren, daha sonra temizlik ve bakım için yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Marşandiz Bakım İstasyonu’na hareket etti. Ancak lokomotif ve arkasındaki jeneratör vagon, istasyona yaklaşık 500 metre kala bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Lokomotifin ön tarafı rayın dışına çıkarken, vagon devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ekipleri, vagonun kaldırılması için çalışma yaptı. Trenin lokomotifi ve jeneratör vagonu hatta yerleştirildi. Hasar gören rayların onarımı için çalışmaların sürdüğünü belirten yetkililer, hattın kısa süre içinde açılacağını bildirdi. Kazanın, makinistin makasa hızlı girmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Makasa hızlı girdi raydan çıktı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Ocak 2020 tarihinde saat 10 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Makasa hızlı girdi raydan çıktı haberi güncellenecektir.

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