Makam araçlarını satışa çıkaracağım

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki önceki gün Ankara Eczacı Odası’nı ziyaret ederek eczacıların sorunlarını dinledi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirdiği makam aracı düzenlemesine anlatan Özhaseski, “Belediye başkanı olduğum dönemde 100 küsür makam aracı vardı. İlk geldiğimde ‘Bunları satacağım’ dedim. İlk tepki belediyenin müdürleri, başkan yardımcılarından geldi. Tüm itirazlara rağmen hepsini satışa çıkardım. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde de makam araçları var, aynısını yapacağım, satışa çıkaracağım” ifadelerini kullandı. “Parklarda kendi halinde amatör müzik yapan gençlerin zabıtalar tarafından toplanmasına anlam veremiyorum” diyen Özhaseki şu açıklamaları yaptı:

SOSYAL ÇALIŞMALARA AYRI ÖNEM VERDİK

“Belediyeler sadece su, yol hizmetleri yapan birimler olarak görülmemeli. Şehirlerin de bir ruhu var. Mimari ve estetiği bilmeyen birisinin başkan olduğu bir şehirde yaşamak istemem. Belediye başkanları sadece şehrin altyapısını değil, sosyal dokusunu da değiştirirler. İnşaat yoğun bir çalışma yerine sosyal çalışmalara ayrı önem verdik. Ankara’da çok güzel eserler var. 72 tane müze var. Saraçoğlu Mahallesi’ni kültür sanat merkezi yapacağım. Oradaki binaların her birini restore edip, her birini bir sanat dalına tahsis edip, herkesin uğrayacağı keyifli bir mekan haline getireceğim. Bizim gençlerin müzik yapmasına öncülük etmemiz lazım.”

AŞTİ YERİNDE KALACAK

AŞTİ esnafıyla da önceki gün bir araya gelen Özhaseki, AŞTİ’nin taşınacağı iddialarına ilişkin, “AŞTİ’nin yerinin değiştirilmesi mümkün değil ve yerinde kalacak” ifadesini kullandı. Özhaseki, “Zaman içinde bina yıpranır, ısıtma sistemlerinde sorun olur. Bu durumda yenilenme olabilir. Bunlar için gereken yapılır. Burada ısıtma ve soğutmaya harcanan para büyük. Bunu da elden geçirip rahat hale getireceğiz ancak AŞTİ’nin yeri değişmeyecek. Bu, akla uygun değil” dedi.

MAĞDUR EDEBİYATI YAPMA

Balgat seçim irtibat bürosunun önceki gün gerçekleşen açılışına da katılan Özhaseki, buradaki konuşmasında Millet İttifakı Adayı Mansur Yavaş’ı kast ederek, “Ağlak ağlak gezip mağdur edebiyatı yapma” ifadesini kullandı. Özhaseki, Yavaş’a yöneltilen senet iddialarına ilişkin, “Bu 600 bin doları ne karşılığı alıyorsun? Orada ismi geçen bir kişi var ama senin arkadaşın, biz adamı tanımıyoruz ki. 10 yıldır onunla oturan sensin. Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Sen de ondan betersin. Ondan farkın yok” diye konuştu.

ÜLKÜCÜ HAREKETİN İÇERİSİNDE YER ALDIM

Özhaseki, dün sabah ise Ülkü Ocakları Vakfı Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Özhaseki, “Zamanında yetiştiğimiz, fikirlerinden istifade ettiğimiz sonrasında yıllar boyunca hal ve hareketlerimizi düzenlediğimiz bir ocaktayız. 17 yaşında Ankara’ya gelip o günlerde üniversiteye kayıt yaptırıp arkasından da ülkücü hareketin içerisinde yer almış bir kardeşinizim” ifadesini kullandı. Buradaki programının ardından GİMAT Taksi Durağı’nda taksicileri ziyaret eden Özhaseki, vatandaşların taleplerini dinledi, daha sonra ise bir ecza deposunda çalışanlarla bir araya geldi.