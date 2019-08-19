Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Ankara Haberleri: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

ANKARA HABERLERİ

Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Arda ERDOĞAN-Ebru KURT/DHA
19.08.2019 - 15:52Son Güncelleme :

Ankara'da, 6 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 6 kişi, itfayi ekiplerince kurtarıldı.

Arda ERDOĞAN-Ebru KURT/DHA

Yangın, öğleden sonra, Yenimahalle ilçesine bağlı Barıştepe Mahallesi'nde 783'üncü Sokak'ta çıktı. 6 katlı apartmanın 3'üncü kat merdivenlerinde, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce koltuk yakıldı. Yanan koltuk nedeniyle apartmanın tamamı dumanla kaplanırken, bazı bina sakinleri yüzlerine kapatıp dışarı çıktı. Dumandan etkilenen bazı kişiler ise evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balkona çıkıp yardım bekleyen bazı apartman sakinleri olay yerine gelen ekipler tarafından itfaiye merdiveniyle kurtarılırken, bazıları da duman tahliye edildikten sonra binadan çıkarıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Apartmanın 3'üncü katında mahsur kalanlardan Şeref Oruç, alevleri tesadüfen fark ettiğini belirterek, "Kapıyı açtığımda dumanlar vardı ama alev görmedim. Işıklar da sönmüştü. Nerede olduğunu fark edemedim. İtfaiyeyi aradık, itfaiye geldi, sağ olsunlar bizi aşağı indirdiler" dedi. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mahsur kalanları itfaiye kurtardı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Ağustos 2019 tarihinde saat 15 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mahsur kalanları itfaiye kurtardı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Hacılara karşılama

Hacılara karşılama

944 daire için kura çekildi

944 daire için kura çekildi

Kavşakta ‘drift’ kameraya takıldı

Kavşakta ‘drift’ kameraya takıldı

Dar pantolon hamilelerde enfeksiyon riskini artırıyor

Dar pantolon hamilelerde enfeksiyon riskini artırıyor

Pehlivanlar kampta

Pehlivanlar kampta

Yüzmeye talep yoğun

Yüzmeye talep yoğun

Ankara bizim uğurumuz

Ankara bizim uğurumuz

Yumruklardan 9 madalya

Yumruklardan 9 madalya

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

20 Ağustos 2019, Salı
  • İmsak
    04:25
  • Güneş
    05:57
  • Öğle
    12:57
  • İkindi
    16:43
  • Akşam
    19:47
  • Yatsı
    21:13
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.