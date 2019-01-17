Mahsur kalan can dostlara AKUT ulaştı

Durumu haber veren hayvansever Faruk Açık ile birlikte yola çıkan AKUT ekibi, bir kısmını araçla gidebildikleri yolun geri kalanını ise yürüyerek geçerek hayvanlara ulaşarak can dostların karınlarını doyurdu. AKUT operasyon sorumlusu Mahir Yatağan, “Ciddi bir tipi var. Büyükşehir Belediyesi’ne ait dozerler yolları açıyor ama tipiden dolayı hemen kapanıyor. Köylülerden öğrendiğimiz kadarıyla açlıktan ve soğuktan telef olan hayvanlar var. Belirli istikametlere yürüyerek dört noktada hayvanlar için mama bıraktık” dedi. Yaklaşık beş yıldır bölgede hayvanların karınlarını doyuran 43 yaşındaki hayvansever Faruk Açık da, “Dokuz gündür onlara ulaşmanın bir yolunu arıyorduk. Dört gündür ise belediye ekipleri yoğun bir çalışma yapıyorlar. Bugün de AKUT desteğiyle canlarımıza ulaştık. Ancak sürekli beslediğimiz çocukları göremedik. Bir çok noktaya yiyecek bıraktık. Çok kuvvetli tipi ve soğuk var. Bu soğukla baş etmelerine ihtimal veremiyoruz” diye konuştu.