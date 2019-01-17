Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Mahsur kalan can dostlara AKUT ulaştı

Ankara Haberleri: Mahsur kalan can dostlara AKUT ulaştı

ANKARA HABERLERİ

Mahsur kalan can dostlara AKUT ulaştı

AA
17.01.2019 - 09:17Son Güncelleme :

Elmadağ'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapanırken, dağın zirvesine yakın bir bölgede mahsur kalan 60’a yakın sokak köpeğinin kurtarılması için AKUT ekibi çalışma başlattı.

AA

Durumu haber veren hayvansever Faruk Açık ile birlikte yola çıkan AKUT ekibi, bir kısmını araçla gidebildikleri yolun geri kalanını ise yürüyerek geçerek hayvanlara ulaşarak can dostların karınlarını doyurdu. AKUT operasyon sorumlusu Mahir Yatağan, “Ciddi bir tipi var. Büyükşehir Belediyesi’ne ait dozerler yolları açıyor ama tipiden dolayı hemen kapanıyor. Köylülerden öğrendiğimiz kadarıyla açlıktan ve soğuktan telef olan hayvanlar var. Belirli istikametlere yürüyerek dört noktada hayvanlar için mama bıraktık” dedi. Yaklaşık beş yıldır bölgede hayvanların karınlarını doyuran 43 yaşındaki hayvansever Faruk Açık da, “Dokuz gündür onlara ulaşmanın bir yolunu arıyorduk. Dört gündür ise belediye ekipleri yoğun bir çalışma yapıyorlar. Bugün de AKUT desteğiyle canlarımıza ulaştık. Ancak sürekli beslediğimiz çocukları göremedik. Bir çok noktaya yiyecek bıraktık. Çok kuvvetli tipi ve soğuk var. Bu soğukla baş etmelerine ihtimal veremiyoruz” diye konuştu. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mahsur kalan can dostlara AKUT ulaştı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Ocak 2019 tarihinde saat 09 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mahsur kalan can dostlara AKUT ulaştı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Alt yapıda 4 nokta kaldı

Alt yapıda 4 nokta kaldı

Özhaseki: Öğrenci bileti 1.25 TL olmalı

Özhaseki: Öğrenci bileti 1.25 TL olmalı

Beştepe’de ayrılık rüzgarı

Beştepe’de ayrılık rüzgarı

Yılmaz: Dünyanın en büyük teknoloji fuarını getirmek istiyoruz

Yılmaz: Dünyanın en büyük teknoloji fuarını getirmek istiyoruz

Çiftçi ve köylüyü zengin etmeye geliyoruz

Çiftçi ve köylüyü zengin etmeye geliyoruz

Çalana da alana da hırsızlık operasyonu

Çalana da alana da hırsızlık operasyonu

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Musluklar yüzde 30 indirimli akacak

Musluklar yüzde 30 indirimli akacak

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.