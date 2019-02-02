Mahkemeye kalasla geldi

Çıkan kavgada Temir ve Belek’in, Demir'i yumrukladığı, Demir’in de eline geçirdiği 2 metrelik tahta parçasıyla Temir ve Belek'i darbettiği iddia edildi. Asliye Ceza Mahkemesi’nde karşılıklı ‘yaralama’ suçundan açıldı. Ankara 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 30 Ocak'ta görülen duruşmasında tutuklu müşteki sanık Ayhan Demir ile tutuksuz müşteki sanıklar Cengiz Temir ve Hasan Belek, hazır bulundu. Mahkemede taraflar birbirlerini suçlarken, mahkeme, tanık ve müşteki sanık ifadelerinin tamamlanmasının ardından, Ayhan Demir'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yargılamanın 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan yapılmasına hükmeden mahkeme, görevsizlik kararı vererek, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Duruşmadan 1 gün sonra Ayhan Demir'in avukatı Emrah Güner, marangoz atölyesinden temin ettiği 2 metrelik kalasla adliye geldi. Avukat Güner, kalası Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe yazarak tutanakla ibraz etti. Avukat Güler dilekçesinde, "Müvekkilimin boyu 1.50 metre civarındadır. 2 metre boyunda 5-10 eninde kalası dilekçemiz ekinde dosyaya sunmaktayız. Böyle bir kalasla müvekkilimin hareket etmesi, kaldırabilmesi dahi imkansızdır. Gerekirse görevli mahkeme tarafından iş bu dosyaya sunduğumuz örnek kalas ile keşif yapılmasını, Adli Tıp Kurumu'nda da rapor alınmasını talep etmekteyiz. Bu durum taraf beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ispat etmektedir. İddia edilen oluşun da gerçek olmadığını açık ve seçik biçimde göstermektedir" dedi. Mahkemenin kalası delil olarak kabul edip etmeyeceği duruşmanın görülmesinden sonra ortaya çıkacak.