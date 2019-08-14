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Ankara Haberleri: Mahallelere 15 yıllık sıcak asfalt

ANKARA HABERLERİ

Mahallelere 15 yıllık sıcak asfalt

Hürriyet Haber
14.08.2019 - 14:30Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, merkez ve 25 ilçe genelinde 7 gün 24 asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Hürriyet Haber

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Başkan Mansur Yavaş’ın talimatıyla, asfaltı olmayan mahallelere (köy yolları) öncelik verildiği kaydedildi. Ekiplerin, Kahramankazan Yassıören ve Soğulcak arasında 5 kilometrelik yolda asfalt serim çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, mevsim şartlarına daha dayanıklı asfalt döküm çalışması yaptıklarını belirterek, “Kent genelinde ömrü 1 yıl olan soğuk asfalt yerine yaklaşık ömrü 15 yıl olan sıcak asfalt serimi yapıyoruz” bilgisini verdi.

7 AYDA 69 BİN METREKARE TAŞ

Mahallelere 15 yıllık sıcak asfalt

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, kentteki kaldırım, bordür ve kavşaklarda yapım bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, merkez ve çevre ilçelerde bu yılın ilk 7 ayında 69 bin metrekare döşeme taş, bordür ve bariyer döşedi. Yetkililer, “Ocak-Temmuz ayları arasında toplam 42 bin metrekare döşeme, 25 bin metre bordür ve 2 bin adet bariyer yenilenirken, bazılarının da onarımları gerçekleştirildi” dedi. Yeni yapım çalışmaları kapsamında 103 bin metrekare döşeme ve 53 bin metre bordür döşendiğini de ifade eden yetkililer, “Bariyer ekibimiz yolların can kurtaranları sayılan bariyerlerden 5 bin 100 adet yeni bariyerin montajını ise tamamladı” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mahallelere 15 yıllık sıcak asfalt hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Ağustos 2019 tarihinde saat 14 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mahallelere 15 yıllık sıcak asfalt haberi güncellenecektir.

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