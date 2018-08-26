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Ankara Haberleri: Mahallede çadır park

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Mahallede çadır park

Sedat CENİKLİ
26.08.2018 - 10:34Son Güncelleme :

İran üzerinden kaçak yollarla Türkiye’ye gelen onlarca Afgan sığınmacı, sığınma başvurusu yapacakları Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olduğundan 8 gündür parkta yatıp kalkıyor.

Sedat CENİKLİ

Ülkelerindeki iç savaş ve terör örgütlerinden kaçıp, Türkiye’ye gelen Afgan sığınmacılar, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin (SGGD) Ankara’daki kayıt birimi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde kapalı olduğundan dışarıda kaldı. Yaklaşık bir ay önce evlerinden ayrılan ve İran üzerinden kaçak yollarla geçen hafta sonu Türkiye’ye ulaşan Afgan sığınmacılar, SGGD’nin kayıt sistemi kapalı olduğu için sığınma başvurusu yapamıyor. Gidecek yerleri ve paraları olmayan sığınmacılar, birimin yanı başındaki Jandarma Onbaşı Metin Özdemir Parkı’nda kurdukları derme çatma çadırlarda kayıt işlemlerinin başlayacağı gün olan yarını bekliyor.

YEMEK VE SU BULMAKTA ZORLANIYORLAR

Gündüzleri sıcak, geceleri de soğukla mücadele eden sığınmacılar yanlarında getirdikleri yiyecek ve içecekler bittiği için zorluk yaşıyor. Çoğu öğünü ekmek yiyerek geçirdiklerini ve cami musluğundan doldurdukları suyu içtiklerini söyleyen 7 kişilik ailenin babası Sadık, “Paramız yok. Ekmek ve suyla karnımızı doyuruyoruz. 6 gündür buradayız. Başvurumuzu yapacağımız günü bekliyoruz” diye konuştu.

ÇOCUKLARDAN BAZILARI HASTALANIYOR

Sekiz gündür parkta olduklarını söyleyen başka bir Afgan aile ise sağlık sorunlarının arttığını ve sığınmacı statüsünde olmadıkları için tedavi olamadıklarını söylüyor. Parkta kendilerine bir yaşam alanı kuran sığınmacılar, gıda ve içecek eksikliğinden çocuklarının hastalanmaya başladığını ifade ediyor. Sınırı geçerken kocasının kaybolduğunu belirten ve iki çocuğuyla parkta kalan Zehra ise, “Ne yapacağımı bilmiyorum. Çocuğumun kolları ve yüzünde yaralar çıkmaya başladı, korkuyorum” dedi.

SİSTEM OLMADIĞINDAN KAYIT ALINAMIYOR

1995’te Ankara’da kurulan ve 2013’ten bu yana Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Ofisi’nin uygulama ortağı olarak çalışan SGGD yetkilileri, başvuru sistemi hafta sonları ve tatil günleri kapalı olduğu için hizmet veremediklerini söyledi. Hürriyet Ankara’ya konuşan yetkililer, “9 günlük tatil boyunca birimin kapalı olacağı bilgisini Tükçe, Arapça ve Farsça olarak giriş kapısına yazdık. Başvuruya gelen sığınmacılar da bu konuyla ilgili bilgilendiriliyor aslında ama ne onların ne de bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Başvuru sistemi kapalı olduğundan bizim de, ‘Bu insanları mağdur etmemek için ek mesai yapalım’ deme şansımız olmuyor” ifadelerini kullandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mahallede çadır park hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Ağustos 2018 tarihinde saat 10 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mahallede çadır park haberi güncellenecektir.

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