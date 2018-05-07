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Ankara Haberleri: Mağdurlara devlet desteği

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Mağdurlara devlet desteği

Doğahan GİRİTLİOĞLU
07.05.2018 - 18:33Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara Mamak’ta dört gün önce sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Mamak Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi’ni fotoğrafladı ve mağdur esnafı dinledi. Sabahın erken saatlerinde dükkanlarını açan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin yardımıyla çamur içinde kalan iş yerlerini temizledi.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Cadde üzerinde konuşlandırılan vidanjörler, esnaftan gelen talep üzerine ihtiyaç duyulan noktalara yönlendirildi. İtfaiye ekipleri de, zarar gören konut ve iş yeri sahiplerine yardımcı olmak için bölgede nöbet tuttu. Zabıta ekipleri ise hak sahipleriyle beraber hasar tespit çalışmalarını sürdürdü.

CANIMIZI KURTARDIĞIMIZA SEVİNİYORUZ

Sel mağduru esnaflardan Yüksel Tunç, “Dükkandaki eşyaların büyük bölümüne sel suları zarar verdi. Sürüklenen araçlardan biri buradaki direği yıktı. Taşlar camlarımızı kırdı” dedi. Valiliğin başlattığı zarar karşılama çalışmalarına kayıt olduğunu belirten Tunç, “Zararı tespit ettik, geri ödeme yapılıyor. Canımızı kurtardığımıza seviniyoruz” diye konuştu.

SEL MAĞDURLARINA ÖDEMELER BAŞLADI

Mamak’ta meydana gelen sel felaketinde ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşların zararları devlet tarafından karşılanıyor. Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, hasar tespit çalışmaları sonucunda sel felaketinde zarar gören 10 konut ile 61 iş yeri sahibine toplam 605 bin 250 TL, 81 araç sahibine ise 584 bin 600 TL yardım yapılmasına karar verildi. Konut ve iş yerleri zarar görenlere önceki gün saat 18.00 itibarıyla ödeme yapıldı. Araçları zarar gören vatandaşlara ise dün saat 09.00’dan itibaren ödeme yapılmaya başlandı. Yardımlar, Mamak İlçesi Boğaziçi Mahallesi’ndeki Tenzile Erdoğan Aile Merkezi’nde yapılıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mağdurlara devlet desteği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Mayıs 2018 tarihinde saat 18 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mağdurlara devlet desteği haberi güncellenecektir.

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