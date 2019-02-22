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Ankara Haberleri: Mağduriyet konutları

ANKARA HABERLERİ

Mağduriyet konutları

Ayça Gözde ÇETİN
22.02.2019 - 09:19Son Güncelleme :

Ata Mahallesi’ndeki 250 konutluk Gold Stone Evleri’nde oturan 56 aile, yıllardır elektriği ve suyu olmayan dairelerde oturmak zorunda kalıyor.

Ayça Gözde ÇETİN

Büyükşehir Belediyesi’nin, Yenimahalle Ata Mahallesi’ndeki bir arsasını kat karşılığı inşaat yapma taahhüdüyle alan bir müteahhit, 2007’de başlayan inşaatta, iddiaya göre kendisine ait hissedeki daireleri birden fazla kişiye sattı. Gold Stone Evleri ismi verilen sitedeki dairelerin birden fazla kişiye satılmasıyla mağdur olan vatandaşlar, ikinci mağduriyeti ise müteahhidin SGK borcu nedeniyle yaşadı. Borç dolayısıyla konutların elektriği ve suyu kesildi. Vatandaşlar şantiyenin kuyu suyunu ve şantiye elektriğini kullanarak yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, mağduriyetlerinin 8 yıldır devam ettiğini belirterek, sorunun çözümü için yetkililere yardım çağrısında bulundu. Site sakinlerinden Seda Polat, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

ÇOCUKLARIM SÜREKLİ HASTA OLUYOR

“Bir tapuyu 2-3 kişiye sattılar. Hiç tapusunu alamayan, parasını kaptıran insanlar var. Hemen hemen her hafta elektriğimiz, suyumuz kesiliyor. Asansörler çalışmıyor, yüksek katlarda oturan komşularımız var, yürüyerek çıkıp iniyorlar. Sularımız kuyu suyu. Son derece sağlıksız fakat kullanmak zorunda kalıyoruz. Artık bu şekilde burda değil bir yıl, bir gün bile yaşayabilecek durumda değiliz. Çok fazla zorluk yaşıyoruz, burası yaşanacak gibi değil. Büyükşehir Belediyesi ve müteahhit arasında mahkeme sürüyor ve sürekli erteleniyor. Kaloriferli evimde soba yakıyorum. 10 günde bir hastanedeyim, çocuklarım sürekli soğuktan hastalanıyor.”

RUTUBET VE NEMDEN DURAMIYORUZ

Mağdurlardan Bektaş Güneş ise müteahhitin binaları teslim ederken gerekli altyapı çalışmalarını yapmadığını savunarak, bu çalışmaları yapmak için kendilerinden para istediğini iddia etti. Güneş, “9’uncu katta oturuyorum. Hem kalp hastasıyım, hem de KOAH. Aşağıya inmek bile istemiyorum. Aşağı indiğimde yukarı çıkasım gelmiyor. Büyükşehir Belediyesi, müteahhidi mahkemeye vermiş. 2011 yılında ‘3 aya teslim edilecek’ dendi. 8 yıldır mağduruz. İnsanları evimize davet etmeye utanıyoruz. Çatılardan su akıyor, rutubet ve nemden dolayı evde duramıyoruz. Kaç sene daha bu şekilde yaşayacağız, çok yorulduk” diye konuştu.

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