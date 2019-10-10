Maalesef insanlar kaderlerine terk edildi

Siteler'de, 16 Ocak’ta çıkan yangında Suriyeli işçiler Muhanned El Muhammed, Abdullah Rahicuha, Muhammed Emin, Mahmud Emin ve Juma El Emin yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bina sahibi Mustafa Demirci, işletmeci Ömer İnal ve çalışanlar Sadettin Altınkaynak, Sadık Potuk ve Bekir Kanıgür hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçlamasıyla dava açılmıştı. Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2’nci duruşmasına tutuksuz sanıklar Mustafa Demirci, Ömer İnal, Sadettin Altınkaynak, Sadık Potuk, Bekir Kanıgür ve taraf avukatları katıldı. Bina sahibi sanık Mustafa Demirci, binanın iskan belgesinin alınmadan kiraya verildiği iddiasını reddederek, binaya ait yapı izin belgesi ve statik belgesinin mevcut olduğunu ileri sürdü. Binayı 2016'da satın aldığını ve sanıklardan Ömer İnal'a kiraya verdiğini anlatan Demirci, "Binada biri yük biri de insan taşımak için çift asansör vardı. Yangın sırasında asansörler kullanılsaydı bu sonuç oluşmayabilirdi. Kazada neden kullanılmadı bilmiyorum. Ayrıca bina içinde çok geniş bir merdiven olduğu görülebilir. İnşaat aşamasında yasalara uygun şekilde imal edilmiştir" dedi.

İMALATHANE OLACAĞINI BİLMİYORDUM

Demirci, ‘binanın asansör olmadan yapı kullanılma iznini nasıl aldığı’ yönündeki soruya, şu şekilde cevap verdi:

"Binayı satın aldığımda izin alınmıştı. Nasıl alındığını bilmiyorum. Ancak satın almadan önce binada bazı tadilat ve özellikle elektrik aksamında yenileme çalışmalarının yapıldığını biliyorum. Binayı kiraya verirken teşhir mağazası olarak kullanılacağını biliyordum. İmalathane olarak kullanıldığını bilmiyordum. Burada imalat yapanların bununla ilgili gerekli izinleri almaları ve bunu bana bildirmeleri gerekiyordu. Yangından dolayı zarar ettim. Kimse de gelip bize bu parayı nasıl ödeyeceksiniz demedi. Binayı bu şekilde çalıştıranlar hakkında davacıyım. Kiraya verdiğim kişi benim iznim olmadan mülkü başkasına kiraya vermiş. Benim olayla ilgili hiçbir kusurum yok, beratımı istiyorum."

AYNI ŞARTLARDA KİRAYA VERİLDİ İDDİASI

İşletmeci Ömer İnal ve diğer sanıkların avukatları ise sanığın yalan söylediğini, binayı yangından sonra tekrar imalathaneye kiraya verdiğini iddia etti. Sanık Demirci iddialar üzerine, "Binadaki eksiklikleri gidermek için uğraşıyorum. Kiralamak için konuştuğum kişiler var ancak resmi olarak sözleşme imzalayıp kiraya verme durumu yok" dedi. Bu sözler üzerine bir avukat bina önünde bulunan bir arkadaşının şu anda cep telefonu ile oradan görüntü gönderdiğini ve binanın şu an yangın merdiveni olmadan aynı şartlarda imalathane için kiraya verildiğini söyleyerek, mahkemeden bunun tespit edilmesini talep etti. Tanıkların ardından sanık ve müşteki avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

2 BİN 200 BİNANIN YÜZDE 99’UNDA YANGIN MERDİVENİ YOK

Suriye uyruklu 5 işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili görülen davada tanık olarak konuşan Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, Sİteler’in eski bir imalathane bölgesi olduğunu ancak ne sanayi ne de organize sanayi sitesi olarak tanımlamanın mümkün olmadığını söyledi. Bölgede 2 bin 200 binanın bulunduğunu ve bu binalardan yüzde 99’unda yangın merdiveni olmadığını anlatan Taklacı, 400 civarında binanın da ruhsatız olduğuna dikkat çekti. Taklacı, yangınla ilgili ise “Yangın çıktığında bina önüne gittim. Saat 18.05 sıralarıydı. Çevredekiler içeride 5-6 kişinin olduğunu söyledi. Bu kişileri tanıyan işçiler cep telefonlarına ulaşılmadığını söylediler. Yoğun duman olduğu için itfaiye ekipleri içeri giremedi. Biz yandaki duvarın kırılarak içeri girilebileceğini söyledik ancak itfaiye yetkilileri 'patlama olur´ diyerek bu önerimize karşı çıktı. İtfaiye ekipleri ancak saat 20.00 sıralarında içeri girdi" ifadelerini kullandı. Mahkeme Başkanı’nın, "Yani saat 20.00’ye kadar bir şey yapılmadı mı? Bu insanlar kaderine mi terk edildi?" şeklindeki sorusuna tanık Taklacı, "Maalesef insanlar kaderlerine terk edildi" cevabını verdi.