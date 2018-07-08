Lüks villada milyonluk soygun

İçinde kimsenin bulunmadığı villaya giren 3 hırsız, 2 milyon 750 bin lira değerinde nakit para, pırlanta, takılar ile 2 lüks araç çaldı. Hırsızlar ayrıca evdeki 2 bin 500 euro değerindeki 10 şişe viskiyi de götürdü. Villadaki çelik kasayı açan hırsızlar, içindeki 600 bin lira nakit para ile değeri 2 milyon lira olan özel tasarım takı, pırlanta ve altınları çaldı. Ayrıca evdeki çeşitli markalara ait 150 bin lira değerinde özel tasarım ve yurt dışından getirilen çantaları da alan hırsızlar, çaldıkları eşyaları villanın garajındaki Porsche ve Land Rover marka iki lüks araca yükleyerek ortadan kayboldu. Tatilden döndükten sonra villaların soyulduğunu gören ev sahiplerinin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.

HAYALET HIRSIZ YAKALANDI

Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinin incelemesi ve yapılan teknik takibin ardından villayı soyan 3 hırsızın kimliğine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından başlatılan operasyonda hırsızlar A.T., M.E.D. ve S.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda hırsızlık malına el konuldu. Hırsızların girdiği villada çaldıkları kalemler ile ev sahibine ait tespihler de ele geçirildi. Villada çalınan bazı pırlanta ve altınlara da el konulurken, çalınan 2 araç bulunarak sahibine teslim edildi.