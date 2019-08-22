Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Lüks villada ‘Hayalet’ var

Ankara Haberleri: Lüks villada ‘Hayalet’ var

ANKARA HABERLERİ

Lüks villada ‘Hayalet’ var

Muhammet BAYRAM/DHA
22.08.2019 - 16:06Son Güncelleme :

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya ilçesinde villa tipi evlerde meydana gelen hırsızlıkların artması üzerine çalışma başlattı.

Muhammet BAYRAM/DHA

Drone ile günlerce keşif yaparak belirlediği lüks villalara girip, milyonluk ziynet eşyası ve para çalan 'hayalet' kod adlı Serkan Y. ile Ali T., Erdoğan Y. ve Kemal G’yi bir villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Serkan Y.'nin kız kardeşi Gülcan B. ve eşi Fikret B. de evlerinde yakalandı. Maske ve kask takan şüphelinin, plakasız motosiklet ile gittiği evlerde alarm cihazını devre dışı bırakıp, maymuncukla kapıları açarak içeriye girdiği ve kamera kayıt cihazını da alarak hırsızlıkları gerçekleştirdiği saptandı. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Lüks villada ‘Hayalet’ var hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Ağustos 2019 tarihinde saat 16 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Lüks villada ‘Hayalet’ var haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Mağdur aile Şefkat Evi’ne yerleştirildi

Mağdur aile Şefkat Evi’ne yerleştirildi

7 ayda 349 kadına destek

7 ayda 349 kadına destek

‘Benim Altındağım’ dediler

‘Benim Altındağım’ dediler

Ankara halkının hastasıyım

Ankara halkının hastasıyım

Sultanlara kupa yakışır

Sultanlara kupa yakışır

Toplantıda turşu kurdular

Toplantıda turşu kurdular

10 şüpheli gözaltına alındı

10 şüpheli gözaltına alındı

Kayan TIR yolu kapattı

Kayan TIR yolu kapattı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

23 Ağustos 2019, Cuma
  • İmsak
    04:29
  • Güneş
    06:00
  • Öğle
    12:56
  • İkindi
    16:41
  • Akşam
    19:43
  • Yatsı
    21:08
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.