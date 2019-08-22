Lüks villada ‘Hayalet’ var

Drone ile günlerce keşif yaparak belirlediği lüks villalara girip, milyonluk ziynet eşyası ve para çalan 'hayalet' kod adlı Serkan Y. ile Ali T., Erdoğan Y. ve Kemal G’yi bir villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Serkan Y.'nin kız kardeşi Gülcan B. ve eşi Fikret B. de evlerinde yakalandı. Maske ve kask takan şüphelinin, plakasız motosiklet ile gittiği evlerde alarm cihazını devre dışı bırakıp, maymuncukla kapıları açarak içeriye girdiği ve kamera kayıt cihazını da alarak hırsızlıkları gerçekleştirdiği saptandı.