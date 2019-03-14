Lüks aracıyla çarptı kaçtı

Çankaya Ziaur Rahman Caddesi'nde, Yıldız istikametine ilerleyen 06 AR 5000 plakalı lüks otomobil, aynı yönde ilerleyen Nevzat Çakır kontrolündeki 06 T 6628 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yolun karşısındaki kaldırıma çarparak durdu. Kaza sonrası lüks otomobilin sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçların hurdaya döndüğü kazada polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.