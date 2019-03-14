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Ankara Haberleri: Lüks aracıyla çarptı kaçtı

ANKARA HABERLERİ

Lüks aracıyla çarptı kaçtı

Fatih POYRAZ-Caner ÜNVER/DHA
14.03.2019 - 13:56Son Güncelleme :

Çankaya Köşkü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil, taksiye çarptı. Kazada taksi şoförü Nevzat Çakır, hayatını kaybederken, lüks aracın sürücüsü kaçtı.

Fatih POYRAZ-Caner ÜNVER/DHA

Çankaya Ziaur Rahman Caddesi'nde, Yıldız istikametine ilerleyen 06 AR 5000 plakalı lüks otomobil, aynı yönde ilerleyen Nevzat Çakır kontrolündeki 06 T 6628 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yolun karşısındaki kaldırıma çarparak durdu. Kaza sonrası lüks otomobilin sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçların hurdaya döndüğü kazada polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Lüks aracıyla çarptı kaçtı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Mart 2019 tarihinde saat 13 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Lüks aracıyla çarptı kaçtı haberi güncellenecektir.

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