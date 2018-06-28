LÖSEV’in maskotları çalındı

LÖSEV Köyü’nde lösemili çocukların çok sevdiği ve oyunlar oynayarak moral buldukları iki Sivas kangalı cinsi köpek, salı günü sabaha karşı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

FOTOĞRAFLARIYLA ARIYORLAR

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ailesi ve gönüllüler hırsızlık olayı nedeniyle çocukların büyük moral bozukluğu yaşadığını belirterek sosyal medya hesaplarından köpeklerin fotoğraflarını paylaşarak duyarlı insanlara bulunması için çağrıda bulundu.

GÖRENLER İHBAR ETSİNLER

LÖSEV Kurucu Başkanı Dr. Üstün Ezer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızı çok üzen bu insanlık dışı olayın hepimizin gayretleri ile çözüleceğine inanıyoruz. Fotoğrafta gördüğünüz Sivas kangal cinsi köpeklerin satıldığını, alındığını, bir yere yeni geldiğini görenlerin LÖSEV’e ihbar etmelerini rica ederiz. En büyük ödül yavrularımızın mutluluğudur” dedi.