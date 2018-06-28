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Ankara Haberleri: LÖSEV’in maskotları çalındı

ANKARA HABERLERİ

LÖSEV’in maskotları çalındı

Murat YILMAZ
28.06.2018 - 09:55Son Güncelleme :

Ankara’ya şehir dışından gelen lösemili çocukların tedavileri süresince aileleriyle beraber ücretsiz konakladıkları Gölbaşı LÖSEV Köyü’nde iki Sivas kangalının çalınması çocukları büyük üzüntüye boğdu.

Murat YILMAZ

LÖSEV Köyü’nde lösemili çocukların çok sevdiği ve oyunlar oynayarak moral buldukları iki Sivas kangalı cinsi köpek, salı günü sabaha karşı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

FOTOĞRAFLARIYLA ARIYORLAR

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ailesi ve gönüllüler hırsızlık olayı nedeniyle çocukların büyük moral bozukluğu yaşadığını belirterek sosyal medya hesaplarından köpeklerin fotoğraflarını paylaşarak duyarlı insanlara bulunması için çağrıda bulundu.

GÖRENLER İHBAR ETSİNLER

LÖSEV Kurucu Başkanı Dr. Üstün Ezer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızı çok üzen bu insanlık dışı olayın hepimizin gayretleri ile çözüleceğine inanıyoruz. Fotoğrafta gördüğünüz Sivas kangal cinsi köpeklerin satıldığını, alındığını, bir yere yeni geldiğini görenlerin LÖSEV’e ihbar etmelerini rica ederiz. En büyük ödül yavrularımızın mutluluğudur” dedi.

LÖSEV’in maskotları çalındı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden LÖSEV’in maskotları çalındı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Haziran 2018 tarihinde saat 09 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça LÖSEV’in maskotları çalındı haberi güncellenecektir.

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