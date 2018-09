LÖSEV’de kurban etleri dağıtıldı

200 aileye LÖSEV’in merkez binasında etler verildi. aile başına 8’er kilogram kırmızı et dağıtılırken, vakıf yetkilileri 12 ay boyunca et dağıtımlarının devam edeceği bilgisini verdi. Yetkililer, yapılan bağışların protein ağırlıklı beslenmesi gereken hastaların tedavi sürecinde çok faydalı olduğunu belirtti. Türkiye genelinde 33 bin, Ankara’da ise yaklaşık 3 bin lösemi hastasının bulunduğunu söyleyen LÖSEV Sosyal Hizmetler sorumlusu Gülbeyaz Vural, bağışlanan kurbanları tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak istediklerini belirterek şunları söyledi: “Şu an için çok ihtiyaçlı ve yeni tanı almış hastalara et dağıtımını tüm Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde gerçekleştirdik. Yaklaşık bin kadar aileye kırmızı et gönderimi sağlayacağız. Niyetimiz tüm ihtiyaç sahibi hastalara et ulaştırabilmek.”