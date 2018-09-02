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Ankara Haberleri: LÖSEV’de kurban etleri dağıtıldı

ANKARA HABERLERİ

LÖSEV’de kurban etleri dağıtıldı

Ezgi ALTINÖZ
02.09.2018 - 11:15Son Güncelleme :

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Kurban Bayramı boyunca kabul ettiği vekâleten kurban bağışlarını, lösemili-kanserli çocukların ailelerine bağışladı.

Ezgi ALTINÖZ

200 aileye LÖSEV’in merkez binasında etler verildi. aile başına 8’er kilogram kırmızı et dağıtılırken, vakıf yetkilileri 12 ay boyunca et dağıtımlarının devam edeceği bilgisini verdi. Yetkililer, yapılan bağışların protein ağırlıklı beslenmesi gereken hastaların tedavi sürecinde çok faydalı olduğunu belirtti. Türkiye genelinde 33 bin, Ankara’da ise yaklaşık 3 bin lösemi hastasının bulunduğunu söyleyen LÖSEV Sosyal Hizmetler sorumlusu Gülbeyaz Vural, bağışlanan kurbanları tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak istediklerini belirterek şunları söyledi: “Şu an için çok ihtiyaçlı ve yeni tanı almış hastalara et dağıtımını tüm Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde gerçekleştirdik. Yaklaşık bin kadar aileye kırmızı et gönderimi sağlayacağız. Niyetimiz tüm ihtiyaç sahibi hastalara et ulaştırabilmek.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden LÖSEV’de kurban etleri dağıtıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Eylül 2018 tarihinde saat 11 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça LÖSEV’de kurban etleri dağıtıldı haberi güncellenecektir.

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