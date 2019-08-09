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Ankara Haberleri: LÖSEV bağışlarınızı bekliyor

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LÖSEV bağışlarınızı bekliyor

Ayça Gözde ÇETİN
09.08.2019 - 15:22Son Güncelleme :

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), “Her kurban, lösemili çocuklara can” sloganıyla vekaleten kurban kesiyor. Lösemili çocuklar için kurban bağışı çağrısında bulunan LÖSEV’in bu yılki bağış hisse fiyatı 1040 TL olarak belirlendi.

Ayça Gözde ÇETİN

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın onay ve esasları doğrultusunda hareket edilen kampanyayla ilgili LÖSEV, özetle şu açıklamayı yaptı: “Bağışlar; banka şubelerinden, bankaların bağış ekranlarından, LÖSEV ofislerinden ve www.losev.org.tr internet adresinden yapılabiliyor. Lösemi hastalığın tedavisinde en önemli destek, kaliteli protein tüketimidir. Tedavi sürecinde protein ağırlıklı sağlıklı beslenme, vücut direncini artırarak iyileşmeye önemli katkı sağlıyor. Bu nedenle LÖSEV, 12 ay boyunca hasta çocuklara ve ailelerine taze et ve et ürünleri iletiyor. LÖSEV, hayırsever halkımızı vekâleten kurban bağışı ve bayram bağışları ile hayat kurtarmaya davet ediyor.” 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden LÖSEV bağışlarınızı bekliyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Ağustos 2019 tarihinde saat 15 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça LÖSEV bağışlarınızı bekliyor haberi güncellenecektir.

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