LÖSEV bağışlarınızı bekliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın onay ve esasları doğrultusunda hareket edilen kampanyayla ilgili LÖSEV, özetle şu açıklamayı yaptı: “Bağışlar; banka şubelerinden, bankaların bağış ekranlarından, LÖSEV ofislerinden ve www.losev.org.tr internet adresinden yapılabiliyor. Lösemi hastalığın tedavisinde en önemli destek, kaliteli protein tüketimidir. Tedavi sürecinde protein ağırlıklı sağlıklı beslenme, vücut direncini artırarak iyileşmeye önemli katkı sağlıyor. Bu nedenle LÖSEV, 12 ay boyunca hasta çocuklara ve ailelerine taze et ve et ürünleri iletiyor. LÖSEV, hayırsever halkımızı vekâleten kurban bağışı ve bayram bağışları ile hayat kurtarmaya davet ediyor.”