Lösemili çocuklara hastanede eğitim

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de lösemi tedavisi gören çocuklara açılan sınıflarda eğitim veriliyor. İlköğretim veya özel eğitim programı uygulanan ortaöğretim kademesinde öğrencilerin haftalık ders saati haftada 10 ders saatinden, diğer ortaöğretim kademesinde olanlar içinse haftada 16 ders saatinden az olmayacak şekilde planlanıyor.

ÇOCUKLARIMIZ MEMNUN

Hastanenin Çocuk Onkoloji Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Gürses Şahin tedavi sürecinde çocukların eğitimlerinin hastanede devam etmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Sadece verilecek tedavi değil aynı zamanda hastaların normal hayatlarının sürdürülmesi de çok önemli. Bu sağlandığında tedavi başarılı oluyor. O nedenle çocuklarımızın eğitim süreçlerinin, hastaneye yatışlarında ve hastaneden taburcu olduktan sonra devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz, çocuklarımızın yattığı süre içinde eğitimlerini tamamlamaya çalışıyor. Çocuklarımız da biz de çok memnunuz" dedi.

HEMŞİRE OLMAK İSTİYORUM

Lösemi hastası 4. sınıf öğrencisi Hicran Yıldırım (9), yaklaşık 11 aydır hastanede tedavi gördüğünü belirterek, okula gidemediği için bu süre içinde eğitimine burada devam ettiğini söyledi. İleride hemşire olmayı istediğini belirten Yıldırım, "Hastaları iyileştiren biri olmak istiyorum" diye konuştu. Lösemi hastası Medine Yaylacı da (9) tedavi gördüğü süre içinde aldığı eğitimden duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, "Çok güzel gidiyor, derslerimi öğreniyorum, geçmişte öğrendiklerini unutmuyorum, tekrarlar yapıyorum." diye konuştu.