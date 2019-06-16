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Ankara Haberleri: Lokantadaki yangın büfeye de sıçradı

ANKARA HABERLERİ

Lokantadaki yangın büfeye de sıçradı

AA-İHA
16.06.2019 - 16:23Son Güncelleme :

Altındağ’da yanan lokantadan yayılan alevler, bitişiğinde bulunan büfeyi de tutuşturdu.

AA-İHA

Olay, sabah saat 05.00 sularında Anafartalar Mahallesi Eşdost Sokak üzerinde bulunan bir esnaf lokantasında meydana geldi. İddiaya göre lokantanın bacasında biriken yağın tutuşması üzerine çıkan yangını çevredeki vatandaşlar fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Rüzgârın da etkisiyle büyüyen alevler, lokantanın bitişiğindeki büfeye de sıçradı. İtfaiye erleri, alevlere, yaklaşık 15 dakikalık bir çalışma sonucu büfenin kepenklerini ve camlarını kırarak müdahale edebildi. Daha sonra lokantanın çatısının da tutuşması itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Kısa sürede alevleri kontrol altına alan itfaiye personeli, yangının sönmesinin ardından soğutma çalışması yaptı. Yangından dolayı lokanta kullanılamaz hale gelirken, büfede ise maddi hasar meydana geldi. Polis, can kaybının yaşanmadığı olaya ilişkin inceleme başlattı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Lokantadaki yangın büfeye de sıçradı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Haziran 2019 tarihinde saat 16 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Lokantadaki yangın büfeye de sıçradı haberi güncellenecektir.

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