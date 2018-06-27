Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Lisanslı depoda kira ücreti devletten

Ankara Haberleri: Lisanslı depoda kira ücreti devletten

ANKARA HABERLERİ

Lisanslı depoda kira ücreti devletten

Hürriyet Haber
27.06.2018 - 09:31Son Güncelleme :

Türkiye’de lisanslı depoculuk sisteminde 2 milyon 48 bin tonluk kapasiteye ulaşıldığını belirten Bakan Tüfenkci, “Ürününü lisanslı depoya koyan üreticilerin depo kira ücretinin tamamını devletçe karşılayacağız” dedi.

Hürriyet Haber

Polatlı Ticaret Borsası tarafından ilçede Hasan Bayramı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu da katıldı. Etkinlikte Polatlı Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tarım ürünlerinin fiyatlarının ticaret borsalarında arz ve talep şartlarına göre oluştuğunu kaydeden Tüfenkci, ticaret borsalarının etkin ve işleyen piyasa mekanizmasının oluşmasında ve fiyat hareketlerinde istikrarın sağlanmasında en önemli aktör olduğunu vurguladı. Tüfenkci şu bilgileri verdi:

ÜRÜN KARŞILIĞI SENET İŞLEM GÖRÜYOR

ÜRÜN İHTİSAS BORSASI’NI HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da tüm ticaret borsalarına ücretsiz verecekleri yeni bir tescil yazılımı hazırladıklarını belirterek, bu program sayesinde tescile gelen üyelerin bütün işlemlerini buradan yapabileceğini kaydetti. Ürün İhtisas Borsası'nı da hayata geçireceklerine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Lisanslı depolardan alacağınız ürün senetleri, bu borsada alınıp satılacak. Bu sistemle üreticinin, tüccarın mahsulü, ulusal ve uluslararası piyasada doğrudan alıcı bulabilecek" diye konuştu.

DÜRÜST SATIŞ İMKANI SAĞLAYACAK

Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu da, Polatlı Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu’yla ilgili şunları söyledi: “Polatlı Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu’ndaki sistem daha dürüst bir satış imkanı sağlayacak. Daha önce alıcı-satıcı birbirini tanıdığı için fiyat vermek istemiyordu. Şimdi kimse kimsenin aldığı veya sattığı ürünü bilmiyor. Direkt ürüne fiyat veriyor, ürünün kime ait olduğu belli değil. Herkes ihtiyacı olan ürünü alıyor veya satıyor. Bakanlığın izin verdiği şekilde 10 ürün aynı salon içinde birden satılacak. Ürünü dijitale taşıdık. 1.5 saatlik seans içinde Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alım-satımı, ürünlerin satıcı ve alıcıyla buluşması daha sağlıklı bir şekilde işleyecek. Alıcı ile satıcı arasında daha rekabetçi bir kural içinde ürünü sattırmak amacındayız. Elektronik sisteme taşımamızın amacı da bu. Yaşanabilecek sıkıntıları da bertaraf eden bir sistem.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Lisanslı depoda kira ücreti devletten hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Haziran 2018 tarihinde saat 09 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Lisanslı depoda kira ücreti devletten haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yerel haberler

YSK, kesin olmayan seçim sonuçlarını açıkladı

Olçum, LGSde tüm soruları doğru yanıtladı

Olçum, LGS'de tüm soruları doğru yanıtladı

Yerel haberler

Akşener: Daha etkili bir mücadele vermekte kararlıyız (2)

Yerel haberler

Kılıçdaroğlu: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir 7 puan kaybetmişti...

Yerel haberler

Muharrem İnce: Teşekkür için gidemediğim illerden başlayarak 81 vil...

Meclis, 27nci dönem milletvekillerini bekliyor

Meclis, 27'nci dönem milletvekillerini bekliyor 

Akşener: Daha etkili bir mücadele vermekte kararlıyız (1)

Akşener: Daha etkili bir mücadele vermekte kararlıyız (1)

Yerel haberler

Kılıçdaroğlu: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir 7 puan kaybetmişti...

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

27 Haziran 2018, Çarşamba
  • İmsak
    03:19
  • Guneş
    05:15
  • Öğle
    12:58
  • İkindi
    16:54
  • Akşam
    20:28
  • Yatsı
    22:15
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri