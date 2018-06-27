Lisanslı depoda kira ücreti devletten

Polatlı Ticaret Borsası tarafından ilçede Hasan Bayramı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu da katıldı. Etkinlikte Polatlı Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tarım ürünlerinin fiyatlarının ticaret borsalarında arz ve talep şartlarına göre oluştuğunu kaydeden Tüfenkci, ticaret borsalarının etkin ve işleyen piyasa mekanizmasının oluşmasında ve fiyat hareketlerinde istikrarın sağlanmasında en önemli aktör olduğunu vurguladı. Tüfenkci şu bilgileri verdi:

ÜRÜN KARŞILIĞI SENET İŞLEM GÖRÜYOR

ÜRÜN İHTİSAS BORSASI’NI HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da tüm ticaret borsalarına ücretsiz verecekleri yeni bir tescil yazılımı hazırladıklarını belirterek, bu program sayesinde tescile gelen üyelerin bütün işlemlerini buradan yapabileceğini kaydetti. Ürün İhtisas Borsası'nı da hayata geçireceklerine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Lisanslı depolardan alacağınız ürün senetleri, bu borsada alınıp satılacak. Bu sistemle üreticinin, tüccarın mahsulü, ulusal ve uluslararası piyasada doğrudan alıcı bulabilecek" diye konuştu.

DÜRÜST SATIŞ İMKANI SAĞLAYACAK

Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu da, Polatlı Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu’yla ilgili şunları söyledi: “Polatlı Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu’ndaki sistem daha dürüst bir satış imkanı sağlayacak. Daha önce alıcı-satıcı birbirini tanıdığı için fiyat vermek istemiyordu. Şimdi kimse kimsenin aldığı veya sattığı ürünü bilmiyor. Direkt ürüne fiyat veriyor, ürünün kime ait olduğu belli değil. Herkes ihtiyacı olan ürünü alıyor veya satıyor. Bakanlığın izin verdiği şekilde 10 ürün aynı salon içinde birden satılacak. Ürünü dijitale taşıdık. 1.5 saatlik seans içinde Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alım-satımı, ürünlerin satıcı ve alıcıyla buluşması daha sağlıklı bir şekilde işleyecek. Alıcı ile satıcı arasında daha rekabetçi bir kural içinde ürünü sattırmak amacındayız. Elektronik sisteme taşımamızın amacı da bu. Yaşanabilecek sıkıntıları da bertaraf eden bir sistem.”