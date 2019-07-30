Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Lastik değiştirirken tır çarptı

Ankara Haberleri: Lastik değiştirirken tır çarptı

ANKARA HABERLERİ

Lastik değiştirirken tır çarptı

AA
30.07.2019 - 17:19Son Güncelleme :

Yenimahalle Kuzey Çevre Yolu üzerinde Keçiören Belediyesi’nin çöp nakil aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan belediye çalışanlarına arkadan gelen tır çarptı.

AA

Olay, önceki gece saat 01.00 sularında meydana geldi. Keçiören Belediyesi bünyesinde çöp nakil hizmeti sunan özel bir şirkete ait Özgür Kirişçi yönetimindeki 06 FU 1618 plakalı TIR, Yenikent’teki katı atık depolama alanına çöp götürmek için yola çıktığı sırada Kuzey Çevre Yolu üzerinde lastiği patladı. Sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek yardım çağırdı. Lastiği değiştirmek üzere belediyenin Ovacık’taki şantiyesinden 35 BED 476 plakalı kamyonetle gelen Mehmet Çalar ve Ercan Sarıtaş, patlayan lastiği değiştirmeye çalışırken Ahmet Koç’un kullandığı 38 VT 378 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki kamyonete daha sonra ise tamircilere çarptı. Kazada, TIR’ın altında kalan Çalar ve Sarıtaş olay yerinde hayatını kaybederken çarpmanın etkisiyle savrulan Özgür Kirişçi ise ağır yaralandı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen belediye çalışanları mesai arkadaşlarının cansız bedenini görünce gözyaşlarını tutamadı. Polis ekiplerinin, kazaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında TIR sürücüsü Ahmet Koç gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Lastik değiştirirken tır çarptı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Temmuz 2019 tarihinde saat 17 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Lastik değiştirirken tır çarptı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yiğiner yeniden başkan

Yiğiner yeniden başkan

Yavaş: Öncelik ekonomi

Yavaş: Öncelik ekonomi

3 yıl sonra yeniden

3 yıl sonra yeniden

Tırnakçılara ‘Hokkabaz’ baskını

Tırnakçılara ‘Hokkabaz’ baskını

Çubuk’ta ‘şah mat’

Çubuk’ta ‘şah mat’  

Abant Tabiat Parkı’nın güvenliği atlı ve motosikletli timlere emanet

Abant Tabiat Parkı’nın güvenliği atlı ve motosikletli timlere emanet

Durakta matematik

Durakta matematik

Ağustos kapıdan baktırır eğlence programı yaptırır

Ağustos kapıdan baktırır eğlence programı yaptırır

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

31 Temmuz 2019, Çarşamba
  • İmsak
    03:56
  • Güneş
    05:39
  • Öğle
    13:00
  • İkindi
    16:53
  • Akşam
    20:11
  • Yatsı
    21:46
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.