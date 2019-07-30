Lastik değiştirirken tır çarptı

Olay, önceki gece saat 01.00 sularında meydana geldi. Keçiören Belediyesi bünyesinde çöp nakil hizmeti sunan özel bir şirkete ait Özgür Kirişçi yönetimindeki 06 FU 1618 plakalı TIR, Yenikent’teki katı atık depolama alanına çöp götürmek için yola çıktığı sırada Kuzey Çevre Yolu üzerinde lastiği patladı. Sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek yardım çağırdı. Lastiği değiştirmek üzere belediyenin Ovacık’taki şantiyesinden 35 BED 476 plakalı kamyonetle gelen Mehmet Çalar ve Ercan Sarıtaş, patlayan lastiği değiştirmeye çalışırken Ahmet Koç’un kullandığı 38 VT 378 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki kamyonete daha sonra ise tamircilere çarptı. Kazada, TIR’ın altında kalan Çalar ve Sarıtaş olay yerinde hayatını kaybederken çarpmanın etkisiyle savrulan Özgür Kirişçi ise ağır yaralandı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen belediye çalışanları mesai arkadaşlarının cansız bedenini görünce gözyaşlarını tutamadı. Polis ekiplerinin, kazaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında TIR sürücüsü Ahmet Koç gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.