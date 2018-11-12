Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Labirent gibi

Ankara Haberleri: Labirent gibi

ANKARA HABERLERİ

Labirent gibi

Hürriyet Haber
12.11.2018 - 10:31Son Güncelleme :

Bilkent Şehir Hastanesi’nin trafiğini rahatlatmak amacıyla yapılan yeni yollar, Ankaralı sürücülerin kafasını karıştırıyor.

Hürriyet Haber

Yolların hatalı olduğunu savunan okurlar, “Hatalı ve mantık dışı yapılmış” diyor.

1) YANLIŞ YÖNE ÇIKIYOR

Emre Çetiner: “ODTÜ’den çıkıp Eskişehir yönüne dönüşte yavaş olmanıza rağmen Bilkent’ten gelen yolun soluna katılıyorsunuz. Bu nokta şu an ölüm kavşağı gibi. Adeta labirent, hangi yol nereye çıkıyor belli değil.”

2) MERKEZE GİTMEK İMKÂNSIZ

Veysi İşler: “Bilkent Şehir Hastanesi önündeki kavşak ile Beytepe Köyü Yolu arasındaki bağlantı problemli. Beytepe Köyü Yolu’ndan şehir merkezine, trafik işaretlerine uyarak gitmek imkansız.”

Abone olcaksan gelAbone olcaksan gel

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Labirent gibi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Kasım 2018 tarihinde saat 10 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Labirent gibi haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Esnafa kapım açık

Esnafa kapım açık

Kasım ayı bütçe ayı

Kasım ayı bütçe ayı

Yerel haberler

1 haftada 14 terörist etkisiz hale getirildi

Dev bayraklı kortejle saygı yürüyüşü

Dev bayraklı kortejle saygı yürüyüşü

En üstte Recep İvedik değil Müslüm olacak

En üstte Recep İvedik değil Müslüm olacak

Bölücü örgütteki çocuk ve kadın istismarı had safhada

Bölücü örgütteki çocuk ve kadın istismarı had safhada

Yerel haberler

flaş

Yerel haberler

flaş

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

12 Kasım 2018, Pazartesi
  • İmsak
    05:57
  • Guneş
    07:23
  • Öğle
    12:39
  • İkindi
    15:18
  • Akşam
    17:43
  • Yatsı
    19:04
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.