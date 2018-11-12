Labirent gibi

Yolların hatalı olduğunu savunan okurlar, “Hatalı ve mantık dışı yapılmış” diyor.

1) YANLIŞ YÖNE ÇIKIYOR



Emre Çetiner: “ODTÜ’den çıkıp Eskişehir yönüne dönüşte yavaş olmanıza rağmen Bilkent’ten gelen yolun soluna katılıyorsunuz. Bu nokta şu an ölüm kavşağı gibi. Adeta labirent, hangi yol nereye çıkıyor belli değil.”

2) MERKEZE GİTMEK İMKÂNSIZ



Veysi İşler: “Bilkent Şehir Hastanesi önündeki kavşak ile Beytepe Köyü Yolu arasındaki bağlantı problemli. Beytepe Köyü Yolu’ndan şehir merkezine, trafik işaretlerine uyarak gitmek imkansız.”



